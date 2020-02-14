菲律賓對台禁令 蔡總統：若政治考量不能容忍

菲律賓14日將召開內閣會議，確定是否將台灣納入旅行禁令。總統蔡英文表示，若是政治考量，要請菲律賓三思，台灣不能容忍這樣的事情，也必然會有相應的處理。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔、溫貴香台南14日電）菲律賓今天將召開內閣會議，確定是否將台灣納入旅行禁令。總統蔡英文今天表示，如果菲國是基於防疫考量，台灣的疫情控制穩定，各國也肯定台灣，台灣可以給予菲國協助；若是政治考量，要請菲國三思，台灣不能容忍這樣的事情，也必然會有相應的處理。

武漢肺炎疫情造成醫療用口罩、酒精等醫療用品需求大增，總統蔡英文日前赴口罩工廠視察後，今天下午再赴台南台酒隆田酒廠，視察防疫酒精包裝、生產等情形，確保防疫物資產製順利。

由於菲律賓總統杜特蒂昨天拒絕解除對台灣人實施旅行禁令，並稱無涉一中政策。蔡總統今天接受媒體訪問時表示，如果菲律賓基於防疫，那台灣的疫情控制穩定，各國對台灣的防疫情況也都給予肯定，若菲國是防疫考慮，雙方能夠坐下來討論，看台灣能否給予菲律賓協助。

但蔡總統指出，若是政治考量，要請菲國三思，台灣不能容忍這樣的事情，也必然會有相應的處理。

媒體詢問，是否會祭出禁止菲勞來台的反制措施。蔡總統回應，相關部會都有做好準備，時間到了，有必要就會宣布。（編輯：紀淑芳）1090214