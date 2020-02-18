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薛瑞福卸任後專程訪台 聚焦強化台美關係

最新更新：2020/02/18 15:05

（中央社記者陳韻聿台北18日電）外交部表示，美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福昨晚專程訪台，長期友台的他卸任後率先訪問台灣，將與政府高層就強化台美夥伴關係交換意見，雙邊友誼可望深化。

薛瑞福（Randall Schriver）長期友台，目前是華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席，去年底離開擔任2年的國防部助理部長職務。有消息指出，薛瑞福任內致力推動強化美台關係，但相關努力常與美國總統川普對中國的作法牴觸，他因此對無法在國防部與白宮落實自己的政策理念失望。

北美司司長姚金祥今天在外交部例行記者會上表示，薛瑞福的訪台行程至21日止，期間將與台灣政府高層就持續強化台美夥伴關係及區域合作交換意見。

姚金祥指出，薛瑞福長期是台灣的堅定友人，在國防部任職期間，對提升台美安全關係有顯著貢獻，例如協助促成M1A2戰車及F-16V戰機等多項重大軍售案，以強化台灣自我防衛能力。薛瑞福也曾多次公開重申美國對台灣安全的一貫承諾。

姚金祥表示，薛瑞福自國防部卸任後專程來台，彰顯他對台友好情義，此次來訪相信有助台美友誼深化、增進雙方在維護區域和平與穩定的交流合作。

薛瑞福在台的唯一公開活動為明天下午在國防安全研究院的演講，主題為「台美關係：強化印太區域安全」 。（編輯：楊凱翔）1090218

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