6搶1恐受武漢肺炎影響 中職例行賽擬2方案

（中央社記者楊啟芳台北20日電）武漢肺炎疫情延燒，由於中國隊是6搶1東京奧運最終資格賽隊伍之一，可能影響賽程，中職例行賽也會受影響，中職秘書長馮勝賢表示，目前賽程有2個方案，將等世界棒壘總會（WBSC）消息再決定。

受到2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）影響，中央流行疫情指揮中心禁止中、港、澳人士來台，恐影響原訂於4月1日開打的6搶1東京奧運最終資格賽。體育署長高俊雄今天表示，首要是完全配合疫情指揮中心政策，其次則是會尊重世界棒壘球總會（WBSC）做出的任何決議。

由於中國是6搶1的參賽隊伍，高俊雄指出，中國的確有權提出更改比賽地點的主張。不過棒協秘書長林宗成回應，目前WBSC沒有跟棒協提到要換地點比賽，是否會延賽、延到何時，結果預計2月底會出爐。

中華職棒負責中華隊組、訓、參賽及主辦，為了因應6搶1賽事，中職例行賽原本將於3月24日起停賽2週。目前遇到有可能延賽的情況，中職秘書長馮勝賢表示，已經研擬出2、3個方案，這幾天將與各隊領隊討論。

第一個方案是新的停賽2週期間，將直接移到原本3月24日至4月5日填上；第二個方案則是所有賽程往前移，將原停賽週補上。

目前中職組訓還是按照原計畫走，等確定比賽時間後才會決定要執行哪個賽程版本。馮勝賢坦言：「這幾天也一直在跟棒協討論，牽扯到時間真的滿麻煩，我們也是在等，等國際棒壘球總會的訊息。」

現在業餘球員吳昇峰、王宗豪、陳柏毓及余謙，還有前旅外球員張進德，都隨著富邦悍將練習，讓中華隊總教練洪一中就近觀察。郭俊麟及王維中則是隨樂天桃猿，中職各隊自辦熱身賽有機會亮相。

假設6搶1延到6月，到時幾名球員若已找到旅外新東家，也有可能影響。目前中職持續在與各球員經紀公司溝通，馮勝賢說：「昨天看球員練習都滿順利，下個階段就要比賽了，王維中也跟我說，這個時間能集訓有雪中送炭的感覺。」（編輯：張芷瑄）1090220