美股連2天暴跌 道瓊再挫879點

由於武漢肺炎持續延燒，市場對疫情妨礙全球經濟成長的憂慮加深，美股25日收盤再度重挫。圖為紐約證交所外街景。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）武漢肺炎疫情嚴峻，美國疾管中心籲民眾預做準備，投資人恐慌情緒蔓延。美股道瓊指數繼昨天崩跌逾千點，今天再跌879點，連兩天跌幅超過3%，創兩年來最糟雙日表現。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）自中國向外蔓延，義大利與韓國等地疫情拉警報，衝擊全球金融市場行情。隨著全球多地股市崩盤，道瓊工業指數24日崩跌1031點，創兩年來最糟表現，年初以來漲幅跌光。

美股今天開高，道瓊指數早盤一度勁揚188點，之後急轉直下。被視為指標的美國10年期公債殖利率創歷史新低，令投資人更加擔心經濟前景，加上疾病管制暨預防中心（CDC）警告武漢肺炎疫情恐進一步擴散，導致股市賣壓不斷加重。

道瓊指數終場崩跌879.44點，跌幅3.15%，收在27081.36點，創去年10月以來新低。標準普爾500指數大跌97.68點，跌幅3.03%，收在3128.21點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫255.67點，跌幅2.77%，收在8965.61點。

美股不到一週前才創歷史新高，本週風雲變色。道瓊指數兩天來狂瀉1911點，創2018年2月以來最糟雙日表現；標普500指數罕見連兩天重挫3%，那斯達克指數也回吐年初以來漲幅。

標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）估計，美股近兩天市值蒸發逾1.7兆美元（約新台幣51.7兆元）。

近期淪為投資人「提款機」的科技股跌勢較昨天緩和，但無力反彈。上週發布營收警訊的蘋果公司（Apple）股價重挫3.4%，近4個交易日跌幅近11%，陷入修正；臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet股價跌幅都超過1.9%。

費城半導體指數重挫3.06%，台積電美國存託憑證（ADR）跌幅為0.5%。

美債殖利率下滑恐壓縮銀行業獲利空間，導致銀行股走勢疲弱。美國銀行（BofA）股價大跌5%，摩根大通（JPMorgan Chase）與花旗集團（Citigroup）跌幅都超過4.2%。

武漢肺炎疫情蔓延，全球經濟前景烏雲密布，投資人預期能源需求減弱，國際油價面臨每桶50美元保衛戰，拖累能源股走勢。標普500指數中的能源類股今年累計重挫19%，表現在11大類股中敬陪末座。

不少投資人棄股轉債，促使美國公債價格上漲、殖利率降低。美國10年期公債殖利率在2%以下徘徊多月後，隨武漢肺炎疫情加重迅速下探，今天一度降至1.31%，創歷史新低，改寫2016年7月英國公投表決脫離歐盟後所創的紀錄。

美債殖利率一向被部分投資人視為經濟風向球。2018年第4季，美股曾因聯邦準備理事會（Fed）執意升息而連日崩跌，美債殖利率因避險需求攀升不斷下探，放大經濟衰退憂慮。隨著美債殖利率再度探底，股票投資人恐更加坐立難安。

此外，CDC國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）今天警告，武漢肺炎疫情在美國惡化只是遲早的事，民眾應抱著疫情「可能很嚴重」的心態預做準備，配合CDC防疫措施。

梅森尼爾發言後，美股午盤跌勢加劇。本週連日暴跌後，道瓊指數與標普500指數已從2月稍早攻上的歷史高點分別回檔8.3%、7.6%。（編輯：周永捷）1090226

武漢肺炎持續延燒 歐股再度重挫

（中央社倫敦25日綜合外電報導）由於武漢肺炎持續在全球延燒，市場擔心疫情可能會嚴重衝擊世界經濟，歐股今天收盤再度重挫。

倫敦FTSE 100指數繼昨天大跌3.34%，今天再重挫1.9%，以7017.88點作收。

法蘭克福DAX 30指數昨天大跌4.01%，今天再重挫1.9%，收在12790.49點。

巴黎CAC 40指數昨天大跌3.94%，今天再重挫1.9%，收5679.68點。（譯者：陳政一）1090226