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特稿／義大利武漢肺炎疫情暴衝原因 政府誤判情勢又想淡化危機
首頁 / 重點新聞

泰要求台等入境旅客自我隔離 外交部：公告已撤下

最新更新：2020/03/04 12:06

（中央社記者陳韻聿台北4日電）泰國衛生部昨天一度要求，來自台灣等11個國家地區的旅客入境後，需自我隔離14天。外交部今天說，泰方已撤下相關公告，但未進一步說明，外交部持續查證溝通。

武漢肺炎疫情全球蔓延。泰國副總理兼衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天在臉書貼文指出，來自11個高風險國家地區的旅客進入泰國後，必須自我隔離14天，他並附上相關政府公告。但阿努廷後來將貼文刪除。

外交部發言人歐江安今天表示，泰國衛生部3月3日公告，將日本、德國、南韓、中國、澳門、香港、台灣、法國、新加坡、義大利、伊朗等11個國家地區列為疫情高風險區域，並表示來自前述國家地區的旅客必須自主隔離14天。公告公佈後，因內容仍有若干疑義及規範不清之處，已引發各國高度關切。

歐江安說，經外交部洽詢泰國駐台辦事處瞭解，目前泰國衛生部已收回該項公告，衛生部長臉書貼文也已撤下，但泰國官方目前尚未提出正式聲明；此外，駐泰國代表處也同步向泰國外交部及衛生部查證，同樣未獲泰方進一步確認。

歐江安指出，外交部將持續透過管道查證。至於泰方將台灣列入高風險地區，外交部將電示駐泰代表處繼續積極向泰方溝通，說明台灣防疫成果，以及台灣疫情並不屬高風險的客觀事實。（編輯：郭無患）1090304

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