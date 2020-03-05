美股道瓊指數狂漲1173點 拜登初選翻身帶旺醫療股

（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）美股延續近期震盪走勢，道瓊指數今天飆漲1173點，走出昨天重挫785點的陰影。前美國副總統拜登在民主黨總統初選「超級星期二」強勢翻身，點燃醫療類股旺盛漲勢。

走中間路線的拜登（Joe Biden）原本選情欠佳，鋒芒被左派立場鮮明的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）掩蓋。民主黨14州聯合初選昨天登場，拜登拿下10州，成為最大贏家，令擔心桑德斯代表民主黨出征的投資人鬆一口氣。

美股開高走高，午盤漲勢更旺，道瓊工業指數終場飆漲1173.45點，漲幅4.53%，收在27090.86點。標準普爾500指數大漲126.75點，漲幅4.22%，收在3130.12點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲334點，漲幅3.85%，收在9018.09點。

道瓊指數30檔成分股全數收紅，3天來第2度飆漲逾千點，今天創史上第2大單日漲點，僅次於2日以飆漲1293點締造的紀錄。標普500指數11大類股全面收紅，醫療類股飆漲5.8%，表現一馬當先。

桑德斯主張推行全民健保，獲不少年輕選民支持，但這項制度恐犧牲民間醫療保險公司，導致醫療股過去一段時間表現低迷。拜登近期獲布塔朱吉（Pete Buttigieg）、克羅布查（Amy Klobuchar）等退出民主黨總統初選的選將背書，出線機會愈來愈濃，帶動醫療股強勢反彈。

聯合健康集團（UnitedHealth Group）股價飆漲10.7%，創2008年以來最佳表現，領漲道瓊指數成分股。

科技股表現也不遑多讓，蘋果公司（Apple）股價勁揚4.6%，收在302.74美元。微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon.com）、臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet漲幅都超過3%。

費城半導體指數猛漲4.94%，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）股價漲幅都達7%以上，台積電美國存託憑證（ADR）跟漲4%。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情威脅全球經濟之際，聯邦準備理事會（Fed）昨天無預警宣布調降基準利率2碼（0.5個百分點），2008年全球金融海嘯爆發以來首度緊急降息，投資人反而更加擔憂經濟前景，導致美股重挫，3大指數跌幅都超過2.8%。

美國國會今天跟進採取行動，朝野議員研議法案，就授權撥款約80億美元抗疫達成共識。其中逾30億美元將投入開發武漢肺炎療法，22億美元用來防止疫情擴散。

最新經濟數據也令投資人稍微安心。根據供應管理協會（ISM），美國2月服務業指數升至57.3，創一年來新高；ADP研究所（ADP Research Institute）與穆迪分析公司（Moody's Analytics）數據顯示，美國2月民間就業人口激增18.3萬人，優於市場預期。

另一方面，聯準會最新「褐皮書」（Beige Book）報告指出，過去幾週，美國經濟適度擴張，但武漢肺炎疫情和美國總統大選對經濟前景形成風險。

綜觀美股盤勢，抗跌的公用事業與消費必需品類股近期表現亮眼，今天整體漲幅都超過4.9%，反映武漢肺炎疫情不明、股市震盪劇烈之際，投資人避險心理濃厚。

美國公債一向是熱門避險標的，近期受到投資人追捧，殖利率隨價格上漲不斷下滑。被視為指標的美國10年期公債殖利率昨天首度跌破1%，今天一度降至0.97%，午盤重返1%以上。（編輯：林憬屏）1090305

美國前副總統拜登在超級星期二民主黨總統初選表現優異，使華爾街股市4日收盤大漲。（圖取自www.facebook.com/joebiden）

彭博退出美民主黨初選 挺拜登與川普一較高下

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國前紐約市長、億萬富翁彭博今天宣布放棄角逐白宮大位，表明轉而支持民主黨提名前副總統拜登（Joe Biden）為候選人，由拜登在11月總統大選挑戰現任共和黨籍總統川普。

路透社報導，彭博（Michael Bloomberg）發布聲明表示，爭取民主黨提名不再具可行性。儘管在全美花了大把金錢投廣告造勢，彭博在「超級星期二」（Super Tuesday）首度出戰民主黨初選，仍未取得好成績。

轉而支持拜登的彭博表示：「我將會致力讓他成為下一任美國總統。」彭博退選，也終結了一項新穎選舉策略，即龐大的政治廣告實驗。現年78歲的彭博跳過最早舉行初選或黨團會議的4個州，專注於3月3日全美14個州同時舉行初選或黨團會議的「超級星期二」競逐。

但彭博僅在美國海外領地美屬薩摩亞（American Samoa）贏得勝利。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1090304