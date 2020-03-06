談台北法案 吳釗燮：台灣努力被看到 國際支持力道漸強

美國聯邦眾議院4日通過「台北法案」，外交部長吳釗燮（圖）6日說，國際社會看到台灣的努力，因此支持台灣的法案一個接一個通過、對台灣國際參與的支持力道，也越來越強。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北6日電）美國聯邦眾議院4日通過「台北法案」，外交部長吳釗燮今天說，國際社會看到台灣的努力，因此支持台灣的法案一個接一個通過、對台灣國際參與的支持力道，也越來越強。

美國聯邦眾議院4日以415票贊成、0票反對壓倒性票數通過「台北法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act），盼能以實際行動反制中國長年壓制台灣行徑，並從經貿、國際參與及外交領域上整體提升台灣國際地位。

立法院會今天邀行政院長蘇貞昌及內閣官員進行施政總質詢。民進黨立委賴惠員詢問，台北法案對台美關係是很大突破，如何把握這麼好的機會，推動台灣參與國際事務、擴大台灣與其他夥伴的外交關係。

吳釗燮答詢時表示，台灣在國際社會受到的支持越來越多，台灣的努力被國際看到；因為中國因素，台灣沒辦法參加許多國際組織，國際社會也看到了。台灣在國際社會上好的表現受到很多國家肯定，包括美國政府、國會、政策社群，對台灣過去3、4年來做的事都非常肯定。

吳釗燮說，因此支持台灣的法案一個接一個通過，對台灣國際參與的支持力道越來越強；未來會依照原有步驟爭取更多國家對台灣的支持，歐洲很多國家、日本也給台灣很大支持。

蘇貞昌表示，美國眾院以高票數、沒有任何一票反對情形下通過台北法案，可以清楚看到這正代表美國整個國家的民意，而且這是一連串友善台灣新的法案，這次很多國家包括友邦、沒有邦交但還是仗義執言的國家，在WHO為台灣發聲。

蘇貞昌說，中國對台灣無理打壓、封鎖，讓許多對台友善的國家覺得，不能讓台灣孤單，沒讓台灣進入WHO對世界其實也是種傷害；這是靠台灣的實力得到的支持，未來要表現得更好，就是像防疫，表現讓世界刮目相看，支持的國家就更多、更覺得台灣重要。

蘇貞昌表示，台灣表現地更為世界和平作出貢獻、為地區和平作出努力，對台灣友善的國家就會更多；「唯有自助才有人助，只有自己有實力，才能在世界上有一席之地」，呼籲民眾、朝野政黨團結一致對外，像這次立法院以最快速通過朝野一致聲明支持加入WHO，就是很好的作為。（編輯：蘇志宗）1090306