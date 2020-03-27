美議員讚許川普簽台北法案 承諾持續為台灣發聲

（中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電）美國總統川普今天簽署「台北法案」，讓法案在歷經近10個月立法過程後，終於正式生效上路。參院版法案提案人、共和黨籍參議員賈德納表示，面對中國打壓，新法將強化台灣國際地位。

全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act）的「台北法案」11日完成美國國會立法程序，並於16日送交川普簽署。

根據美國立法程序，國會兩院通過法案後，總統有10天考慮簽署或提出反對，若總統什麼都不做，法案即在10天後自動生效。川普選在法案簽署最後期限的今天簽下大名，讓法案正式生效成為美國法律。

友台參議員賈德納（Cory Gardner）今天傍晚偕同參院版法案共同提案人、民主黨籍參議員庫恩斯（Chris Coons），共同發新聞稿讚許川普簽署「台北法案」。

賈德納表示，這部擁有國會跨黨派支持的法案，目的在強化台灣國際地位，以回應中國透過打壓及霸凌手段，來限制台灣國際空間及全球外交認可。他呼籲，美國應運用所有工具，支持台灣在國際舞台上的地位。

賈德納指出，「台北法」要求美方透過整體性政府作法，加大對台灣支持的力道，並向世界各國傳達強而有力的訊息，亦即「支持中國傷害台灣的作為，是會有後果的」。

賈德納強調：「我讚許川普簽署這項重要跨黨派法案，我將依據美國法律的指引，持續為台灣及台灣人民發聲。」

庫恩斯則表示，「台北法」傳達美國與台灣的自由市場民主站在一起，他期待尋求更多方式，支持台灣在國際事務中扮演正面角色。

「台北法」呼籲美國行政部門透過外交、國際參與及經貿等3個領域，整體提升台灣國際地位。

在外交方面，新法呼籲美方對於採取嚴重或重大行動對台灣造成傷害的國家，應該考慮「改變與該國的經濟、安全及外交接觸」。此外，新法也要求美方利用影響力或其他工具，支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。

在經貿方面，新法表示，「國會意見」（sense of Congress）認為，美國貿易代表署（USTR）應與國會協商，尋求機會進一步增強美台經貿關係。（編輯：林憬屏）1090327