蔡總統接見莫健 感謝美眾議院通過台北法案

總統蔡英文（右）5日上午在總統府接見美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）（左），對於美國眾議院以415票贊成、0票反對的情況下通過「台北法案」，蔡總統說，非常感謝美國國會友人對協助台灣鞏固邦交、參與國際組織及增強台美經貿關係以具體行動表達支持。中央社記者鄭傑文攝 109年3月5日

（中央社記者溫貴香台北5日電）總統蔡英文今天接見AIT理事主席莫健，感謝美國眾議院高票通過台北法案，以具體行動表達對台灣的支持；面對新型冠狀病毒在全球擴散，總統強調台灣有意願也有能力與國際社會並肩合作，為對抗疫情做出更多的貢獻。

總統蔡英文上午在總統府接見AIT理事主席莫健（James F. Moriarty）等訪賓一行人，總統府同步在臉書直播接見行程。總統除歡迎莫健再次來訪，也特別感謝莫健在今年元月參加中華民國駐美代表處與華府智庫合辦的選舉研討會，對台灣民主成果表達祝賀。

總統表示，今年大選再次展現台灣民主的韌性，希望國際社會再次看到台灣對民主的堅持，並且在國際參與上給予台灣共同的對待。

此外，總統強調，這幾個月來，新型冠狀病毒在全球擴散是各國共同的挑戰，總統再次強調台灣有意願也有能力與國際社會並肩合作，為對抗疫情做出更多的貢獻。

總統指出，幾個小時前，美國眾議院以415票贊成、0票反對的情況下通過「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（台北法案，TAIPEI Act），她非常感謝美國國會友人協助台灣鞏固邦交、參與國際組織以及增強台美經貿關係，以具體行動表達支持。

總統同時也感謝美國國務院發言人發表聲明，譴責國際民航組織封鎖支持台灣的社群帳號，打壓言論自由，也肯定台灣在跨國公衛議題上的專業，相信每一個人應該享有健康權與言論自由，這些共享的價值也是台美堅實夥伴關係的根基。

總統表示，台美不僅是雙邊夥伴關係也是全球合作夥伴，在安全方面，感謝川普政府持續對台軍售，台灣會持續強化自我防衛能力，促進國防自主，作為在印太區域一個民主的堅實盟友。

在經貿方面，總統期盼台美能夠簽署雙邊貿易協定，更加強經貿交流與促進雙邊的經濟成長，未來台灣會持續與美國以及區域內理念相近的國家緊密合作，共同為印太地區和平穩定發展貢獻力量。（編輯：林淑媛）1090305