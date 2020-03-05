莫健見總統：美方加倍力道為台擴展國際參與空間

（中央社記者溫貴香台北5日電）AIT理事主席莫健今天表示，總統蔡英文第二任期內，美方也會加倍力道來為台灣擴展國際參與的空間，這樣的需求在面對2019冠狀病毒疫情擴散的時候不言自明，並肯定台灣防疫展現民主的實力，讓全世界看到台灣原來可以貢獻這麼多。

總統蔡英文上午在總統府接見美國在台協會（AIT）理事主席莫健（James F. Moriarty）等訪賓一行人並同步在臉書直播接見行程，總統表示，就在幾個小時前，美國眾議院在415票贊成、0票反對的情況下通過「台北法案」，非常感謝美國國會友人對於協助台灣鞏固邦交、參與國際組織以及增強台美經貿關係，以具體行動表達支持。

莫健恭喜總統元月勝選連任並表示，對蔡總統任內所達成的台美關係感到非常驕傲。

他說，台美關係長久以來除了在商業、戰略上的夥伴之外，這樣合作關係也拓展到其他領域包括技術以及人道關懷等等，這些都將會定義更持久的未來，也能攜手面對未來共同的挑戰與全球進展上的議題，換句話說，休戚與共，共存共榮。

莫健表示，當然為台美關係立下堅實基礎就是共享的價值，也是基於這樣的共享價值，讓雙方的社會都能貢獻一己之力，以資源、經驗來面對目前全球社區所面臨的挑戰。

他表示，在蔡總統第二任內，美方也會加倍力道來為台灣擴展國際參與的空間，這樣的需求在面對2019冠狀病毒疾病（中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19）疫情擴散的時候也是不言自明。

莫健說，這次面對疫情，台灣的應對措施非常謹慎、透明，而且也以證據為基礎，展現台灣民主的實力，同時也讓全世界看到台灣原來可以對於全世界貢獻這麼多，台灣如果能夠分享這樣的知識、經驗以及慷慨義行，全球都能共同受惠。（編輯：林興盟）1090305