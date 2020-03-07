調查局法務秘書立功 遣返潤寅案詐貸386億主嫌王音之

（中央社記者蕭博文台北7日電）潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之逃亡美國，經調查局法務秘書與美方通力合作，先於1月21日押解楊文虎返台歸案，今天將再把王音之押上班機，預計明天清晨抵台，移送北檢歸案。

官員透露，王音之在美拘留期間，調查局駐美國法務秘書時常前往探視，了解王女需求，王女也表示想趕快回到台灣面對司法。

官員還說，調查局追緝海外通緝犯與美國已建立長期且良好的合作關係，楊文虎、王音之去年6月輾轉逃亡美國，前後歷時僅約9個月即陸續歸案，顯見美方對此案的重視與支持。

調查局指出，楊文虎、王音之去年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約，美國國土安全調查處（HSI）駐香港辦公室與調查局國際事務處即共同合作，透過情資分享成功掌握楊氏夫妻在美動向，從美東追至美西。

調查局說，楊氏夫婦潛往洛杉磯兒子住處後不久，隨即遭美國移民及海關執法局（ICE）於去年12月12日逮捕。楊文虎先於今年1月21日遭遣送回台，經台北地方法院裁定羈押。

王音之向美方申請移民庇護，移民法庭裁定遣返後，調查局駐美法務秘書隨即協調ICE，由ICE派出2名押解官遣返王音之，預定於明日清晨5時20分抵達桃園國際機場，調查局將接手解送王音之至台北地檢署歸案。

貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之涉嫌自民國99年8月起，指示員工偽造不實買賣合約書、統一發票、出貨單等，向9家銀行所屬分行申辦國內、外應收帳款融資及外銷放款，詐貸新台幣386億2718萬餘元。

台灣台北地方檢察署1月9日依違反銀行法等罪嫌起訴楊文虎、王音之等36人，其中包括他們的女兒楊宇晨等人在押；楊文虎夫婦去年6月間潛逃出境，北檢於去年8月發布通緝。（編輯：方沛清）1090307