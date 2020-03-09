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民團發起罷韓
「Wecare高雄」等公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜，2019年12月26日赴中選會送交第一階段罷韓提議書，依規定此罷免案將交給高雄市選委會接辦。中選會2020年1月17日表示，罷免案提議人已達法定提議人的人數2萬8560人。
民團發起罷韓
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民團發起罷韓1/15

罷韓團體遊街送件40萬份連署書 15萬份帶回備用

最新更新：2020/03/09 10:21
罷韓團體9日上午完成造冊的第2階段罷免連署書55萬份分裝504箱，由4輛貨車裝載，浩浩蕩蕩遊街至高雄市選委會。中央社記者董俊志攝 109年3月9日
罷韓團體9日上午完成造冊的第2階段罷免連署書55萬份分裝504箱，由4輛貨車裝載，浩浩蕩蕩遊街至高雄市選委會。中央社記者董俊志攝 109年3月9日

（中央社記者程啟峰高雄9日電）罷韓團體今天上午將完成造冊的55萬份第2階段罷免連署書分裝504箱，由4輛貨車裝載，浩浩蕩蕩遊街至高雄市選委會，並遞交其中的40萬份，剩餘15萬份則帶回預留備用。

罷免高雄市長韓國瑜的「Wecare高雄」等公民團體上午將完成造冊的第2階段罷免連署書55萬份分裝成504箱，並由3輛中型貨車、1輛小型貨車裝載，在80多名罷韓志工領軍下高呼「草包不住火」等口號，由高雄市政府鳳山行政中心前出發，遊行至高市選委會。

依公職人員選舉罷免法規定，第2階段連署書送交選委會後，依法要在40天內完成查核罷免案；選委會公告罷免2階成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。

高雄市公民數約228萬人，依據選罷法規定，罷免第2階段成案，要有10%以上選民簽署；第3階段投票，同意罷免票數須多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的1/4以上（約需逾58萬票）。（編輯：洪學廣）1090309

罷免高雄市長韓國瑜的「Wecare高雄」等公民團體9日上午完成造冊的第2階段罷免連署書55萬份，在罷韓志工領軍下高呼「草包不住火」等口號，由高雄市政府鳳山行中心前出發遊行至高雄市選委會。中央社記者董俊志攝 109年3月9日
罷免高雄市長韓國瑜的「Wecare高雄」等公民團體9日上午完成造冊的第2階段罷免連署書55萬份，在罷韓志工領軍下高呼「草包不住火」等口號，由高雄市政府鳳山行中心前出發遊行至高雄市選委會。中央社記者董俊志攝 109年3月9日
罷免高雄市長韓國瑜的「Wecare高雄」等公民團體9日上午完成造冊的第2階段罷免連署書55萬份，在罷韓志工領軍下到高雄市選委會，並遞交其中的40萬份。圖右4為「Wecare高雄」發起人尹立。中央社記者董俊志攝 109年3月9日
罷免高雄市長韓國瑜的「Wecare高雄」等公民團體9日上午完成造冊的第2階段罷免連署書55萬份，在罷韓志工領軍下到高雄市選委會，並遞交其中的40萬份。圖右4為「Wecare高雄」發起人尹立。中央社記者董俊志攝 109年3月9日
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