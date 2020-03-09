紓困貸款補貼 經濟部：補助期間企業不得裁員減薪

經濟部9日表示，為協助受武漢肺炎影響的中小企業度過難關，只要符合資格的企業都可申請延遲還款與新貸款項的利息補貼，不過在貸款補助期間不得減薪或裁員。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北9日電）經濟部今天表示，為協助受武漢肺炎影響的中小企業度過難關，編列預算執行紓困補貼，只要符合資格的企業都可申請延遲還款與新貸款項的利息補貼。不過，申請新貸款項的企業，在貸款補助期間不得減薪或裁員。

經濟部長沈榮津上午赴立法院經濟委員會，針對武漢肺炎疫情對台灣產業鏈造成衝擊、效應及政府產業輔導方案與強化台灣經濟產業升級，報告並備詢。

為了協助受武漢肺炎影響的中小企業度過難關，經濟部提出多項不同的貸款補助措施，除了補貼延遲還款與新貸款項的利息外，若企業有升級轉型需求，相關貸款也有補助。

根據經濟部提供的書面報告指出， 因為疫情造成訂單減少，影響到營運，進而有資金貸款需求的企業，根據經濟部規劃，將提供全額利息補貼，利率最高按中華郵政2年定期儲金機動利率加1%計算，補貼利息最長6個月，每家補貼金額以新台幣5.5萬元為限。貸款期間10成保證，免向企業收保證手續費。

不過，經濟部強調，企業在貸款補助期間，不得減薪或裁員。

針對貸款尚未還清，但營運受到疫情影響，以致償還貸款陷入困境的中小企業，如果貸款銀行同意展延還款時間，並降低展延期間衍生的利息，經濟部將會以預算補貼銀行降息的金額，補貼以1年期的郵政儲金利率1.06%為基準，補貼1年，每家企業上限22萬。

經濟部表示，只要從民國109年1月起，任連續2個月平均營業額較108年下半年或去年同期平均減少15%以上，並經認定屬實者，均可申請。（編輯：蘇志宗）1090309