企業疫情紓困貸款 金管會禁銀行要求授信回存

（中央社記者劉姵呈台北4日電）金管會主委顧立雄今天表示，銀行不能在撥款後要求企業「授信回存」，近期因疫情需要紓困的中小企業，若已有信保基金同意提供保證，銀行也不可再要求貸款企業回存。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。

國民黨立委徐志榮於財政委員會上質詢時表示，一家上市公司反映，向公股銀行借新台幣2億元，結果銀行核撥1億元，並要公司回存4000萬元作活存，但公司得付1億元的貸款利息，質疑銀行要求企業「授信回存」的作法並不合理。

金融監督管理委員會主委顧立雄表示，在銀行核貸以前，可以用既有存款作為加強擔保，但撥款後，就禁止銀行再要求企業授信回存。

顧立雄說，金管會一再要求銀行要在核貸前以核貸通知書，要求企業用既有存款來做為一個加強擔保，在撥款後，銀行再要求企業將部分款項回存，是不行的。

換句話說，在一開始核貸時，銀行若發現企業的擔保不足，可要求用存款加強擔保，但不可以在撥貸後才要求企業回存，這是金管會禁止的。

徐志榮質疑，因為企業需要資金，若不同意，銀行就不會借錢，且目前投訴的對象很多都是公股銀行。

顧立雄則說，以此個案來看，回存比率高達4成過高，且金管會要求不能回存，再者，若要用定存或活存回存，作為銀行借錢給企業的加強擔保，比率也不可以這麼高。（編輯：鄭雪文）1090304