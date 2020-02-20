武漢肺炎經濟部加碼34.76億紓困製造業 技術提升編列最高

因應武漢肺炎疫情造成製造業衝擊，經濟部在紓困預算中加碼編列新台幣34.76億元，提出5項計畫。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北20日電）因應武漢肺炎疫情造成製造業衝擊，經濟部在紓困預算中加碼編列新台幣34.76億元，提出5項計畫。其中最高的是支持企業創新研發的技術提升，編列11.8億元。

經濟部上午在行政院會報告「製造業紓困及輔導轉型措施」，內容包括由產業競爭力發展中心設置單一窗口，串聯公協會建立平台；簡化原物料進口文書作業，提升通關效率；擴大台商回台投資，強化新南向產業布局。同時也提供利息補貼，協助企業創新研發，引導留用研發人員，開設升級專班，提升職能，促進穩定就業等。

經濟部下午舉行記者會，進一步說明「製造業紓困及輔導轉型措施」，工業局局長呂正華指出，在紓困方案中，針對內需型產業部分日前已經編列了166億元，為進一步回應製造業者的需求與呼籲，因此針對製造業再加碼編列34.76億元預算，投入5大項目。

根據經濟部規畫，製造業加碼的5大項目為「利息補貼」、「技術提升」、「研發固本」、「在職充電」與「市場拓銷」。

呂正華說明，以目前爭取的預算，5大項目中以「技術提升」項目編列11.8億元最高，將透過產業競爭力發展中心擔任窗口，負責協助供應鏈重組、傳產創新等，預計可以支持1590家不同規模的製造業。

至於利息補貼方案，則提供舊有貸款、營運資金、企業振興貸款利息補貼與信用保證，共編列9.46億元。

其餘三個項目，研發固本編列10億元、在職充電編列1.5億元，培育8000名勞工在職進修。至於市場拓銷，將在疫情趨緩後，提供2億元的加碼補助，並加開拓銷團加強國際貿易。（編輯：林興盟）1090220

武漢肺炎紓困加碼製造業 總規模達200億元

（中央社記者顧荃、游凱翔台北20日電）武漢肺炎影響產業，經濟部次長王美花今天說，對製造業紓困加碼新台幣34.7億元經費，加上上週提出約166億元對內需型產業的紓困措施，合計產業紓困達到約200億元規模。

經濟部上午在行政院會報告「製造業紓困及輔導轉型措施」，王美花出席院會後記者會時表示，上週針對內需型產業提出的中小企業利息補貼與「防疫千億保」措施，製造業也適用，再加上這次提出的製造業紓困約34.7億元，合計產業紓困規模約200億元。

經濟部提出的製造業紓困方案，包括由產業競爭力發展中心設置單一窗口，串連公協會建立平台；簡化原物料進口文書作業，提升通關效率；擴大台商回台投資，納入受武漢肺炎影響企業；強化與新南向國家合作媒合，加速產業移轉布局等。

媒體詢問，紓困方案中提到會擴大台商回台投資，納入受武漢肺炎影響企業，要如何實施。

王美花說明，目前台商回台投資專案須受到美中貿易戰影響的企業才適用，預計朝不須受美中貿易戰影響、只要是因為武漢肺炎衝擊、並打算把產業鏈搬回台灣的方向去鬆綁，但詳細的規範還要與國發會協商。

至於在台灣沒有子公司的「無根台商」能否一併納入適用，王美花說，這部分還要再討論，因為涉及認定的問題。

另外，經濟部也規劃提供利息補貼，協助業者渡過資金難關，並鼓勵創新研發，引導留用研發人員；另針對受影響的員工，開設升級轉型專班，提升職能、穩定就業等。

在利息補貼方面，經濟部規劃，紓困階段提供製造業舊貸利息補貼1600家，每家最多22萬元；營運資金利息補貼1500家，每家最多5.5萬元；診斷及經理銀行手續費補助2000家；另適用「防疫千億保」保證專款。振興階段，則提供貸款利息補貼2000家，每家最多22萬元；診斷及銀行手續費補助2000家等。（編輯：趙蔚蘭）1090220