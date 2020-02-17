政院：抵用券納藝文活動 20億金額可能再增加

行政院政務委員龔明鑫17日在記者會上表示，行政院規劃推出新台幣20億元的抵用券，除了夜市、商圈、餐飲，藝文活動也會納入抵用券，但使用形式是否有區隔，還在討論。中央社記者王飛華攝 109年2月17日

（中央社記者葉素萍、顧荃台北17日電）行政院規劃推出新台幣20億元的抵用券，行政院政務委員龔明鑫今天說，除了夜市、商圈、餐飲，藝文活動也會納入抵用券，但使用形式是否有區隔，還在討論；另外，20億元的金額「不排除而且非常有可能」增加。

龔明鑫今天指出，目前夜市、商圈、餐飲抵用券施行方向，原則上是夜市券的擴大，以抵用為方向，並非消費券或單純折價券，會在疫情控制後啟動，目前確定擴大納入藝文活動，但範圍和方式，跨部會溝通討論尚未定案。

他說，去年政府推出夜市抵用券，現在回收比例達到60%以上，隨時間過去，回收比例愈來愈高，以這樣的比例，「事實上效果已經產生」。

龔明鑫說，有鑑於夜市抵用券成果還算不錯，所以會參考那樣的方向做設計；抵用券與消費券不一樣，消費券是給現金、消費面向沒有限制，這樣會產生「替代消費」的現象，也就是，可能會拿去買柴米油鹽醬醋茶這些本來就該去買的東西，不會產生振興經濟的效果，「我們會排除那樣情況的發生」。

龔明鑫表示，行政院會討論過程，文化部長鄭麗君有提到，整個藝文活動遭受與夜市、商圈、餐飲一樣的困難，行政院長蘇貞昌指示把藝文活動納入相關的抵用券措施，只是使用的方式是否要與夜市、商圈併用或區隔開來，還在討論過程中。

他說，現在是防疫優先、紓困優先，防疫的階段不希望人潮大幅聚集，所以要等到疫情受到控制後才來啟動抵用券政策，至於疫情何時控制，就看防疫中心專業判斷。

至於抵用券使用方式，他說，現在還在集思廣益，很快會有一些想法，現在到疫情控制，還有一段時間，有還算充分的時間可以討論，等定案後會啟動準備事項。

對於20億元的抵用券，如果加入藝文活動以後會不會再增加金額，龔明鑫說「不排除而且非常有可能」。（編輯：黃國倫）1090217