政院：抵用概念多元延伸 擬擴及演唱會等藝文消費

行政院規劃推出新台幣20億元的振興抵用券，行政院發言人谷辣斯．尤達卡15日說，已請相關部會多元延伸的「抵用」概念。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北15日電）行政院規劃推出新台幣20億元的振興抵用券，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天說，已請相關部會多元延伸「抵用」概念，推出不同商品與服務，抵用的具體做法未必是券的形式，近期內將提出。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。行政院因應武漢肺炎衝擊產業的紓困措施，包括擬透過振興抵用券等相關措施，刺激消費。

行政院長蘇貞昌日前受訪表示，抵用券除了抵用內需產業外，像文化產業、展演、表演這些面向也受到疫情衝擊，會討論讓範圍更擴大，使受衝擊的產業都得到紓困。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）上午接受中央社記者訪問表示，除研擬透過振興抵用券等相關措施刺激消費外，行政院指示相關部會，可多元延伸「抵用」的概念，不只用於商圈、夜市、餐廳，還可延伸至不同的商品與服務。

她說，舉例而言，藝文產業有許多展會、表演、視覺藝術多在室內舉行，這次也受到衝擊；因此「抵用」概念的具體作法，未必是以「券」的形式呈現，細節的紓困規劃將由文化部說明。

Kolas表示，行政院也請其他各部會以相同的精神盤點，盡速提出做法，要把各產業受到疫情的衝擊降到最低。

被問到文化部是否爭取藝文消費納入適用範圍，包括買書、看電影、聽演唱會等都享有折扣，Kolas說，文化部昨天只是舉例，也請相關部會研議，也就是需要者都用得到，類似抵用券、「馬上折扣、馬上現抵」的概念。

Kolas說，鼓勵民眾外出消費的措施或方向一定要等疫情趨緩，才能鼓勵大量外出。

至於，這項抵用概念延伸的優惠措施何時出爐？她說，相關部會將盡速盤點後近期提出，疫情趨緩之前，所有配套都要出爐，不可能慢吞吞4月才去想，現在都已經開始研擬，相關部會隨時與政務委員或行政院秘書長討論可行性。（編輯：紀淑芳）1090215