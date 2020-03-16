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王世堅未據實申報債務 遭監察院罰18萬元

最新更新：2020/03/16 11:25
監察院16日發布157期廉政專刊，其中民進黨台北市議員王世堅（圖）因未據實申報債務，被監察院認定申報不實，遭罰鍰新台幣18萬元。（中央社檔案照片）
監察院16日發布157期廉政專刊，其中民進黨台北市議員王世堅（圖）因未據實申報債務，被監察院認定申報不實，遭罰鍰新台幣18萬元。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北16日電）監察院今天發布157期廉政專刊，其中民進黨台北市議員王世堅因未據實申報債務，被監察院認定申報不實，遭罰鍰新台幣18萬元。

根據監察院廉政專刊指出，王世堅申報104年12月21日的財產時，未據實申報本人債務2筆。監院認為王世堅所述申報不實的理由不足採信，認定為故意申報不實。王世堅去年6月被裁罰處分18萬元，並在去年11月4日確定處分。

另外，因收賄遭判10年徒刑的前新北市副市長許志堅，廉政專刊指出，許志堅申報103年6月30日財產時，未據實申報借用第三人名義的存款1筆及其他具有相當價值的財產2筆，認定許志堅故意隱匿財產、不實申報開罰30萬元，去年11月確定處分。

這次廉政專刊也刊出政務委員陳美伶與配偶林正義的財產申報，共申報存款2287萬7823元、4筆土地、2筆建物、1筆保險，以及有價證券491萬餘元、黃金存摺價值1615萬餘元。

政務委員羅秉成與配偶黃溎錦申報存款2112萬6861元、7筆土地、4筆建物、10筆保險，以及有價證券285萬餘元。

前立法院長蘇嘉全則與配偶洪恒珠共申報存款2914萬5144元、1筆土地、3筆建物、13筆保險，以及有價證券1333萬餘元。（編輯：郭萍英）1090316

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