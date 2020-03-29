黑鷹紀念專區啟用 蔡總統緬懷8將士沈一鳴母坐輪椅參加儀式【圖輯】

（中央社記者游凱翔台北29日電）黑鷹直升機1月失事，造成參謀總長沈一鳴8名將士殉職，總統蔡英文今天出席紀念專區啟用典禮時表示，她想仰天向8名殉職將士們說，「你們的犧牲奉獻，我跟大家都會牢記在心」。

為緬懷沈一鳴等8名殉職將士，國防部日前宣布在國防部外（北安路、崇實路口）設置高3.3公尺、長10公尺的「0102紀念專區」，今天上午舉辦啟用典禮，蔡總統參與啟用典禮、獻花及默哀追悼，並致贈家屬紀念品；8名殉職將官家屬、5名生還者也到場。

沈一鳴的母親雖然年事已高、行動不便，但仍堅持乘坐輪椅全程參與。另外，在黑鷹失事時生還的女新聞官陳映竹，雖然27日才出院，今天也乘坐輪椅全程參與，場面令人動容。

蔡總統表示，首先在這裡，她要代表國人同胞，再次向8名殉職將士眷屬表達慰問之意，她相信所有的國人同胞，一定會記得沈一鳴上將、韓正宏總士官長、于親文中將、洪鴻鈞中將、葉建儀上校、黃聖航中校、劉鎮富少校以及許鴻彬一等士官長，他們為國家所做的犧牲和奉獻。

蔡總統說，這8名將士，在過去就是台灣國家安全的重要棟樑，他們的離去是國家和國軍重大的損失；但他們的殉職，也讓社會看到軍民同心的展現，不論是自發前往台北賓館參與悼念及獻花的一萬多名民眾，或是在移靈時，手拿國旗向靈車致敬的民眾，國人都用最具體的行動，表達出對這8名將士的不捨及感謝。

蔡總統認為，這也證明國軍這幾年來在執行戰訓整備、國防自主、災防救助等任務，所做出的成果，深受社會大眾的認同，讓國人同胞堅信，國軍是一支「戰時能作戰，平時能救災」的鋼鐵勁旅。

蔡總統表示，今天的追思活動不僅在表達我們對這8名殉職將士的追思及懷念，更要在今天的活動中許願承諾，國家會傳承他們精神，為打造美好的未來國軍，持續來努力。

黑鷹直升機1月失事，造成參謀總長沈一鳴8名將士殉職，國防部設置「0102紀念專區」29日舉辦啟用典禮，沈一鳴的母親（前右）雖然年事已高、行動不便，但仍堅持乘坐輪椅全程參與，國防部長嚴德發（前左）上前慰問。中央社記者吳家昇攝 109年3月29日

「0102殉職將士紀念專區啟用典禮」29日上午在台北舉行，黑鷹直升機失事生還將士陳映竹（坐輪椅者）、周欣頤（前左3）出席。中央社記者吳家昇攝 109年3月29日

為緬懷參謀總長沈一鳴等8名殉職將士，國防部設置高3.3公尺、長10公尺的「0102紀念專區」，29日舉辦啟用典禮，總統蔡英文與多名將士、殉職將士家屬出席。中央社記者吳家昇攝 109年3月29日

總統蔡英文（前左）29日上午出席「0102殉職將士紀念專區啟用典禮」，對殉職將士表達追思及懷念。中央社記者吳家昇攝 109年3月29日

黑鷹直升機1月失事，造成參謀總長沈一鳴8名將士殉職，總統蔡英文（前右）29日出席「0102殉職將士紀念專區啟用典禮」，並在儀式中默哀致意。中央社記者吳家昇攝 109年3月29日

「0102殉職將士紀念專區啟用典禮」29日上午在台北舉行，黑鷹直升機失事生還將士劉孝堂（前右起）、曹進平、黃佑民出席。中央社記者吳家昇攝 109年3月29日

蔡總統指出，沈一鳴對下一代空軍的規劃，韓總士官長對精進士官制度的思考，洪中將對於軍事情報蒐集和研析制度的想法，還有其他5名將士的期待，作為三軍統帥，她會牢記在心，更堅定的帶領國軍去實現他們的理想。

蔡總統也說，她也希望每個國軍弟兄姐妹們，日後當你們經過這裡，不僅向這8名殉職將士致敬，更要緬懷他們傳承下來的從軍初衷，讓國軍好還要更好，讓未來的官士兵更能以從軍為榮，讓國軍不僅能履行保衛國土、捍衛民主的任務，更要成為社會發展的動力。這才是對沈總長等8名將士，最好的懷念方式。

蔡總統指出，這次武漢肺炎衝擊，民眾看到國軍保衛人民的貢獻，應有的戰訓本務也沒有絲毫的懈怠。她相信，只要繼續團結一心，不論前面有任何的難關，都能夠一一克服，她也要請所有的國人同胞，一起當國軍最強的後盾，給國軍弟兄姊妹最大的支持。

蔡總統最後強調，她想仰天向這8名殉職將士們說，「你們的犧牲奉獻，我跟大家都會牢記在心，你們的理想與期待，我會帶著大家，我們一起奮力實現。」

空軍UH-60M黑鷹直升機（機號933），1月2日在新北市坪林、宜蘭交界處失事，造成8人殉職，包括參謀總長沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航殉職。

獲救者為作計室處長劉孝堂少將、作計室參謀周欣頤中校、軍聞社記者陳映竹、後次室次長黃佑民中將、通次室次長曹進平中將等5人，均已出院。（編輯：趙蔚蘭）1090329

黑鷹直升機1月失事，造成參謀總長沈一鳴8名將士殉職，總統蔡英文（圖）29日出席「0102殉職將士紀念專區啟用典禮」。中央社記者吳家昇攝 109年3月29日

黑鷹直升機1月失事，造成參謀總長沈一鳴8名將士殉職，總統蔡英文（前左）29日出席紀念專區啟用典禮，儀式中致贈緬懷紀念品給沈一鳴的母親（前右）。中央社記者吳家昇攝 109年3月29日

國防部長嚴德發（左）29日出席「0102殉職將士紀念專區啟用典禮」，並慰問黑鷹直升機失事生還的新聞官陳映竹（右）。中央社記者吳家昇攝 109年3月29日

黑鷹直升機1月失事，造成參謀總長沈一鳴8名將士殉職，「0102殉職將士紀念專區啟用典禮」29日上午在台北舉行，將士們在紀念牆前致意。中央社記者吳家昇攝 109年3月29日

黑鷹直升機1月失事，造成8名將士殉職，「0102殉職將士紀念專區啟用典禮」29日舉行，殉職將士家屬在紀念區前追思。中央社記者吳家昇攝 109年3月29日