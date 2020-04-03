美台高階外交官員網路會談 討論擴大台灣國際參與

（中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電）美國國務院今天表示，美台高階官員近日召開虛擬論壇，討論擴大台灣國際參與，包括協助台灣在世界衛生大會中恢復觀察員身分，及促成世衛與台灣透過其他途徑，建立更緊密合作。

美國國務院發言人辦公室今晚發布媒體通知表示，美國國務院、美國在台協會（AIT）、駐美國台北經濟文化代表處及台灣外交部高階官員，於3月31日共同召開虛擬論壇，討論如何擴大台灣在國際舞台的參與。

國務院指出，在美國方面，與會人員包括國務院國際組織局代理助卿普萊爾（Pam Pryor）、國務院國際組織局副助卿庫克（Nerissa Cook）、國務院亞太首席副助卿科沙普（Atul Keshap）、國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）、及AIT處長酈英傑（Brent Christensen）。

在台灣方面，美國國務院表示，出席人員包括駐美代表高碩泰、外交部政務次長謝武樵及外交部國際組織司司長陳龍錦。

美國國務院表示，雙方官員除了討論建立論壇，讓台灣與世界各國分享其成功、受國際讚揚的對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情模式外，也談論如何恢復台灣在世界衛生大會（WHA）觀察員身分，並讓台灣與世界衛生組織（WHO）透過其他途徑，建立更緊密協調合作。

國務院指出，美台雙方近期宣布強化抗疫合作，能與台灣及理念相近國家合作擴展台灣國際參與，是這項努力重要的一環。

國務院強調：「台灣擁有蓬勃民主且是一股良善力量，世界各國若能對台灣（抗疫）模式、其慷慨貢獻、及所能帶給國際社會的令人欽佩專業知識有更多了解，想必能受益良多。」

總統蔡英文1日宣布，將捐贈1000萬片口罩給受疫情嚴重影響國家，其中包括捐贈美國200萬片口罩。對此，美國國務院一位不具名發言人1日讚揚台灣不只是民主成功故事，更是患難時的「真朋友」。（編輯：王永志）1090403