美RC-135U電偵機現蹤台灣南部海域 國防部掌握

（中央社記者游凱翔台北8日電）武漢肺炎疫情持續延燒，共軍仍不時機艦擾台，根據「飛機守望（Aircraft Spots）」今天的資訊顯示，一架美軍RC-135U電子偵察機於台灣南部海域飛行；國防部表示，對此全程掌握。

根據專門追蹤飛機動向的Twitter「飛機守望（Aircraft Spots）」今天的資訊顯示，美軍一架RC-135U電子偵察機於台灣南部海域飛行；國防部發言人史順文少將表示，有關台海周邊海空域國軍都全程掌握。

根據國防部、Aircraft Spots公開揭露的訊息，這是3月25日以來美軍第5度在台灣周邊飛行。

第一次為3月25日的EP-3E白羊座電子偵察機；第二次為3月26日B-52同溫層堡壘轟炸機、KC-135同溫層加油機；第三次為3月27日的B-52轟炸機、RC-135U電子偵察機；第四次為3月31日的P-3C獵戶座反潛機；第五次則是今天的RC-135U電偵機。

源自中國的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情在全球持續延燒，但中國仍不時派遣共軍機、艦執行遠海長訓擾台，除3月16日首度夜航接近台灣防空識別區（ADIZ）外，2月9日、10日在24小時內兩度擾台，期間一次還曾一度逾越台灣海峽中線。

事後，美軍MC-130J特戰運輸機、B-52轟炸機2月12日在共軍兩度擾台之際，同時現蹤台灣西部及東部，美軍一架P-3C反潛機當月也出現台灣南部外海，一艘美軍作戰艦又在2月16日航經台灣海峽，短短一個月內多次現蹤台灣周遭，反制中國意味濃厚。

另外，美軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）官方粉絲團3月27日清晨也「主動」貼文公布，麥康貝爾號（USS McCampbell，DDG-85）配備神盾戰鬥系統的勃克級驅逐艦25日航經台灣海峽，國防部證實這項消息。（編輯：郭無患）1090408