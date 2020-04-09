罷韓前遷籍高雄引發聯想 蔡壁如：與選舉無關

媒體報導民眾黨立委蔡壁如戶籍遷往高雄，備戰可能登場的高雄市長補選。她9日上午表示，遷戶籍是個人家庭因素，與選舉無關。中央社記者王飛華攝 109年4月9日

（中央社記者郭建伸台北9日電）媒體報導民眾黨立委蔡壁如戶籍遷往高雄，備戰可能登場的高雄市長補選。蔡壁如今天表示，遷戶籍是個人家庭因素，與選舉無關；媒體追問是否有意參選，她回應，媒體詢問後才開始思考。

高雄市選舉委員會7日召開委員會議，審查通過罷免市長韓國瑜的二階連署書，中央選舉委員會昨天收到查對結果。如果罷免韓國瑜投票過關，將會舉行高雄市長補選。

「上報」報導，蔡壁如將戶籍遷往民眾黨團前助理蔡宜芳位於高雄的家，備戰可能登場的高雄市長補選。

蔡壁如今天上午接受媒體訪問，她表示，遷戶籍到高雄已經有一段時間，約莫是今年1、2月時委託人辦理的，並強調，是個人家庭因素，與選舉無關。

媒體追問是否有意參選高雄市長，蔡壁如說，她的政治理念很簡單，坦言被媒體問了才開始思考，但假設性的問題沒辦法回答。

媒體追問，民眾黨主席、台北市長柯文哲是否知情遷戶籍一事。蔡壁如說，當時遷戶籍是個人因素，但她有跟柯文哲報告，柯文哲的反應只有「喔」。

蔡壁如說，成立政黨的目的是取得政權，每一場戰役都不會放棄，但參與形式有待政黨討論。

至於高雄市長韓國瑜的罷免投票案是否會通過，蔡壁如表示她沒辦法判斷。

台灣民眾黨發言人蔡峻維表示，遷戶籍是蔡壁如個人隱私，非選舉考量，無須過度解讀；民眾黨從上到下目前一切以防疫為重，對於未來可能發生的罷免投票、市長補選，都尊重高雄在地民意。

蔡峻維表示，蔡壁如是民眾黨組織發展部召集人，假日也常在中、南部地區服務選民，希望能達成南北均衡，她將以身作則深耕南台灣，未來將全力協助立委張其祿，服務大高雄地區民眾。（編輯：郭無患）1090409