罷韓估6月中投票 史上首件縣市長罷免成案

罷韓公民團體「罷韓四君子」7日在確定高雄市長韓國瑜罷免二階連署審查通過後，除感謝市民參與連署，也宣示將繼續宣傳罷免案、完成罷韓，盼早日「光復高雄」。中央社記者王淑芬攝 109年4月7日

（中央社記者王淑芬高雄7日電）高雄市選委會今天審查通過罷免市長韓國瑜二階連署書達罷免門檻，主任委員陳雄文表示整理相關資料後，明天將連署人名冊送中選會，估計罷免投票6月中舉行。

罷免高雄市長韓國瑜二階連署通過審查，代表罷免案將成案。韓國瑜下午沒有公開行程，無法得到他的回應。高雄市新聞局長鄭照新指出，市府尊重選委會獨立行使職權，依法行政，市府與市長持續專注市政與防疫，以捍衛市民權益為重。

罷韓公民團體「罷韓四君子」在媒體前深深一鞠躬，感謝56萬參與連署的市民。Wecare高雄發起人尹立表示，這是中華國一百多年來第一次正式立案罷免直轄市長，應給市民肯定，也感謝民眾參與，讓台灣民主更健康。

罷韓團體在3月9日送交逾40萬份罷免二階連署書到市選委會，市選委會今天開委員會議，主委陳雄文在會議後公布審查結果。

他在選委會前接受聯訪指出，選委會以30天完成連署書審查，市府總共收到40萬6880份連署書，經審查後剔除2萬9218份；包括一、二階重複連署，大約1萬5000份，另外是資料不正確約1萬3000份，另選委會寄發查詢單的有2000多份，不過在查對查詢單後，有11份無效。

他指出，依選罷法規定符合選舉人數有22萬8134人，經統計，連署書不符合規定人數合計2萬9218人，符合規定人數合計37萬7662人（份）。

他說，選委會將在整理名冊後，明天會把罷免二階連署人名冊報中選會，中選會就會依照職權做後續處理。

媒體提問有關，市議會延會恐影響罷免案墊付款的審查，陳雄文表示，罷免案需要約新台幣1億2000萬元經費，市府已將墊付款案提案交議會，如果來不及取得經費，市府會先用第二預備金；再者罷免案也不會一次花那麼多錢，先期約需3000萬元，市府會從二備金先運作。

至於罷免案可能舉辦的時間，他估計是6月6日或6月13日，至於確切時間仍由中選會決定。

罷韓四君子包括罷免提案法定領銜人陳冠榮，尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋、公民割草發言人李佾潔隨即在選委會前開記者會，針對罷免案二階連署通過審查做回應。

陳冠榮批評國民黨一再阻撓罷韓案進行，也批評議會無限期延會恐影響罷韓執行經費，籲民眾一起小額捐款給選務機關，並允諾推動罷免案不會成為防疫缺口，他說要成立「罷韓防疫安全委員會」，做好防疫並完成罷韓。

張博洋及李佾潔表達感謝罷韓民意得以伸張，批評國民黨指控罷免提案提早進行，質疑國民黨要「博歹筊（詐賭）」，意圖在否定罷韓正當性。（編輯：吳協昌）1090407

罷韓團體在3月9日送交逾40萬份罷免二階連署書到市選委會。（中央社檔案照片）