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民團發起罷韓
「Wecare高雄」等公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜，2019年12月26日赴中選會送交第一階段罷韓提議書，依規定此罷免案將交給高雄市選委會接辦。中選會2020年1月17日表示，罷免案提議人已達法定提議人的人數2萬8560人。
民團發起罷韓
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民團發起罷韓2/12

罷韓一階達標 尹立籲高市府政務官退出選委會

最新更新：2020/01/17 21:49
中選會17日公布確認罷免高雄市長韓國瑜第一階段的提議人數達標，Wecare高雄發起人尹立（圖）籲市府政務官退出選委會以利罷免案進行。（中央社檔案照片）
中選會17日公布確認罷免高雄市長韓國瑜第一階段的提議人數達標，Wecare高雄發起人尹立（圖）籲市府政務官退出選委會以利罷免案進行。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳朝福高雄17日電）中選會今天公布確認罷免高雄市長韓國瑜第一階段的提議達2萬2814人門檻，將函請提議人領取第二階段連署人名冊。Wecare高雄發起人尹立籲市府政務官退出選委會以利罷免案進行。

高雄市選委會主委、副市長陳雄文接受中央社記者電話採訪，他表示，選罷法沒有規定政務官要退出選委會，高雄市選委會秉公處理罷免案；至於剔除1348份提議案，其中含死亡、有案在身、軍公教人員等。

陳雄文指出，剔除了1348人的數量相對過去的公投已屬很低比例，他強調高雄市選委會很公正處理罷免案。

對於韓國瑜是否重新兼任選委會主委，陳雄文表示，韓國瑜回選委會，只會引發口水戰。

「Wecare高雄」、「公民割草行動」等團體發起罷韓提案在去年12月26日由罷韓領銜人陳冠榮提出，經選委會審查提議書報中選會，中選會指出，符合規定的提議人數為2萬8560人，已達2萬2814人的門檻。

尹立接受中央社記者電話採訪時表示，不解剔除的1348份提案理由，要求中選會說明清楚，以免二階連署再犯同樣的錯誤。他說，為讓罷韓案能順利推動，呼籲市府政務官全面退出選委會，並盼市府不要以行政手段干預、卡罷免案。

尹立指出，依規定的罷免期程將會在新年期間展開第二階段的連署，公民團體會在近期公布罷免總部，也盼返鄉民眾多留幾天並參選連署，讓連署通過、光復高雄。

高雄市公民數逾228萬，依據選罷法規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第1階段要有2萬2800份以上的提議書，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾57萬票）。（編輯：謝雅竹）1090117

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地機族
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