高雄50萬人罷韓35萬人挺韓遊行 群眾上街展意志

（中央社記者王淑芬高雄21日電）罷韓、挺韓大遊行今天在不同路線登場，兩方共集結約85萬人走上街頭表達訴求，挺韓方就像造勢活動，凍蒜聲此起彼落；罷韓陣營說「遊行終點就是罷韓起點」，1226會啟動罷韓程序。

由「Wecare高雄」等公民團體發起的「1221ＷeCare台灣大遊行」今天下午出發，由於參與遊行人潮爆滿外溢到沿線店家騎樓，致原本只規劃五福路單線的遊行路線，臨時開放雙向供遊行使用。主辦單位於終點宣布有50萬人響應罷韓遊行。

韓國瑜陣營規劃的「南方崛起高雄光榮大遊行」隊伍下午1時11分自神農路凹子底公園集結出發，全線3公里多的路線也吸引很多民眾挺韓，主辦單位宣稱遊行人數逾35萬。

高雄市警察局副局長王欽源表示，今天參加遊行人數應該是高雄市歷年最大型的集會遊行，警方投入逾3000名警力維安，慎防兩方人馬於交通轉乘或熱點發生衝突事件，一早從遊行路口到捷運車站、高鐵站及高雄車站都部署警力，維安縝密。

「南方崛起高雄光榮大遊行」，原本規劃總統候選人韓國瑜也要全程參與遊行，但基於國安考量，他後來改於終點發表談話。韓國瑜約於下午2時45分登上終點舞台，支持者高喊「韓國瑜凍蒜」，民眾熱情沸騰，韓國瑜感謝民眾一路相挺守護他，他除了尋求民眾支持他明年當選總統也不忘拉抬立委選情，呼籲支持國民黨席次過半。

參加挺韓遊行的還有國民黨副主席郝龍斌、鎮瀾宮董事長顏清標、前新北市長朱立倫、治水專家李鴻源等人，現場旗海飄揚，凍蒜聲此起彼落。

韓國瑜致詞四大承諾，建立清廉政府、找適當人才、確立台灣安全人民有錢的國家方向、苦民所苦；更將重視南北平衡，帶動中台灣發展。

罷韓陣營原預估10萬人遊行，但是參加人潮一波波湧入，群眾占滿五福路及外溢到店家的騎樓，民眾頭綁「草包」頭帶、「光復高雄」手舉牌表達訴求，還有自製「唬爛」、「下台」、「滾」等紙板，民眾罷韓行動一路上出現「下台」、「下台」、「光復高雄」的口號不斷。

罷韓遊行有9大隊，Wecare大隊打頭陣，還有公民割草、台灣基進、踩紅媒、彩虹大隊、撐香港大隊等，沿路上還不時有民眾加入遊行隊伍，主辦單位於駁二終點站喊出參與遊行達到50萬人。

50萬人上街頭訴求罷韓，罷韓公民團體發起人尹立偕公民割草發言人李醫師等人向民眾鞠躬致意，感謝一路相挺。

尹立感謝民眾一起走到終點，並宣告「這裡也是罷韓的起點」，將在5天後即1226向中選會遞送第一階段高雄人連署罷免提議書3萬份，正式進入罷免程序。

他說，未來幾個月會面對韓國瑜市府的選委會，罷韓要進入第二階段，需要有1/10高雄市民連署以及審核之後才能辦理罷免投票；投票至少要有1/4的公民投票，贊成罷免要贏過反對方，這樣高雄人才能有重新選擇市長的機會。

他說，「未來的路只會比過去一年更艱辛」。尹立盼台灣人記取教訓。民主的選擇多麼珍貴與關鍵，「選擇錯誤比沒得選擇更慘」。他說，「高雄人骨子裡有民主原生的抗體，從228第一槍開在愛河旁就注入了」，他表示「民主除錯，自我療癒，我們需要的是團結」。

他強調，罷韓不等於政黨、罷韓也不等於選舉、罷韓也無關下一任市長、罷韓更無關任何個人利益，「罷韓沒有算計，只有如同半年前站上台的高中生一樣，所表達的溜之大吉，只有單純民主的理念」。

他說，「民主就是我們可以把我們喜歡的人投上去，我們也可以把不適任的人投下來」。

今天有包括立委賴瑞隆、劉世芳、趙天麟人參加遊行，勞動部長許銘春也現身「台灣隊」行列，她說是高雄人，利用假日參加遊行。現場沒有凍蒜、選舉旗幟和標語，單純是公民運動意志的展現。

活動在一顆直徑5公尺的「鏡球」於雷射光束中點亮，象徵「榮光再現高雄、祈願台灣平安」，耀眼的鏡球於夜空中顯得璀璨亮麗。（編輯：陳俊碩）1081221