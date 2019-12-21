罷韓挺韓遊行和平落幕 總統肯定展現民主素養

（中央社台北21日電）高雄罷韓挺韓兩場遊行今天和平落幕，總統蔡英文晚間在臉書說，儘管活動訴求不同，台灣人民依然展現最大的民主素養，這也代表公民意識日漸成熟；她要再次向高雄人致敬，民進黨執政以來，特別在乎高雄的城市發展，中央全力支持高雄的建設。

由公民團體「Wecare高雄」、公民割草等共同發起罷韓「1221WeCare台灣大遊行」下午自高雄文化中心集結出發，同時間還有國民黨總統候選人韓國瑜陣營發起的「南方崛起高雄光榮大遊行」，原本外界擔心雙方支持者恐擦槍走火，所幸最後和平落幕。

蔡總統晚間在臉書發文表示，今天在高雄的兩場遊行都順利結束，感謝辛苦維持現場狀況的警察、消防同仁和大眾運輸工作人員的費心引導。這次儘管活動的訴求不同，台灣人民依然展現了最大的民主素養，這也代表公民意識日漸成熟，這是一堂珍貴的民主課。

蔡總統說，她也要再次向高雄人致敬，民進黨執政以來，特別在乎高雄的城市發展，中央全力支持高雄的建設。

總統表示，她知道，高雄市民在乎高雄、在乎台灣的心情跟她一樣，今天高雄市民帶著熱情、帶著家人孩子朋友走上街頭，帶著創意的口號和標語，表達We care KAOHSIUNG的心聲。

蔡總統說，市民是城市的主人，人民是國家的主人。她會和大家一起堅持到最後一刻，明年1月11日，「讓我們一起用愛團結守護台灣」。（編輯：謝佳珍）1081221