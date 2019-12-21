高雄罷韓挺韓遊行和平落幕 藍綠肯定民主

罷韓、挺韓兩場遊行21日和平落幕未傳衝突，「1221WeCare台灣大遊行」（左）主辦單位估有50萬人響應；「南方崛起高雄光榮大遊行」（右）主辦單位則稱參與人數逾35萬。中央社記者董俊志、張皓安攝 108年12月21日

（中央社台北21日電）高雄罷韓挺韓兩場遊行今天和平落幕，民進黨副秘書長林飛帆表示，兩場活動僅有4個捷運站的差距，沒有衝突，是台灣作為一個民主國家了不起的成就。國民黨也指出，不管是支持或不支持，都是在訴諸民主。

由公民團體「Wecare高雄」、公民割草等共同發起罷韓「1221WeCare台灣大遊行」下午自文化中心集結出發，同時間還有國民黨總統候選人韓國瑜陣營發起的「南方崛起高雄光榮大遊行」，原本外界擔心雙方支持者恐擦槍走火，所幸最後和平落幕。

林飛帆晚間透過臉書貼文指出，今天兩場大型政治集會在同一座城市發生，兩場活動僅有4個捷運站的差距，沒有衝突，也沒有暴警對參與者施暴，這其實是台灣作為一個民主國家了不起的成就。

他說，也許政治立場不同，但至少還有基本尊重，希望未來的台灣也還能是這樣。

國民黨也指出，南方崛起高雄光榮週年慶大遊行全程都是秉持著理性且支持韓國瑜的態度，訴諸人民的真實聲音，不管是支持或不支持，都是在訴諸民主，都是中華民國的國民。（編輯：楊玫寧）1081221

由Wecare高雄等團體單位共同發起的「Wecare台灣大遊行」21日下午在南高雄地區登場，參與民眾擠滿街頭，透過實際行動表達對國民黨總統候選人韓國瑜的不滿。中央社記者董俊志攝 108年12月21日

「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」21日下午在北高雄登場，大批挺韓民眾現身響應，街頭擠滿遊行人潮。中央社記者張皓安攝 108年12月21日

挺韓、罷韓遊行21日下午在高雄登場，傍晚在參與遊行民眾搭車往來的交會點、高雄捷運美麗島站內人潮擁擠，立場不同的民眾同站搭車，但並未傳出衝突事件。中央社記者董俊志攝 108年12月21日