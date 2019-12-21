挺韓遊行凝聚韓粉 韓陣營：催出真民調

（中央社記者余祥高雄21日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天重回主戰場高雄舉行挺韓大遊行，力抗罷韓力量。韓陣營人士表示，造勢人潮破除對手陣營放風聲說韓國瑜人氣下降、高雄市民信心崩盤等傳言，接下來場場造勢將會如滾雪球般，催出更多人潮。

挺韓、罷韓遊行今天在高雄大拚場，挺韓人馬身穿國旗裝、揮舞國旗，定調為歡樂的南方崛起、高雄榮耀週年慶大遊行；罷韓人馬則身穿黑衣或貼上「光復高雄」貼紙，並高舉罷免韓國瑜等標語。

韓陣營人士表示，高雄挺韓遊行是韓國瑜正式登記為總統候選人的首場造勢，別具意義；自韓國瑜祭出「民調蓋牌」奇招後，觀測候選人人氣、號召力、支持度等，最佳途徑就是看各陣營的大型造勢。

韓陣營人士說，高雄挺韓遊行證明了所謂韓國瑜人氣下滑、號召力減弱等傳言，根本都是對手陣營在放話，滿滿的人潮和熱情支持者的「真民調」就是最好的證明。

韓陣營人士說，對手在高雄炒作「落跑市長」等議題，但韓國瑜不斷強調當選總統後一定會重視南北平衡發展，甚至將提供高雄更多的資源和經費，這一次挺韓遊行可見高雄市民參加比例高，表示高雄市民對韓國瑜的信心並沒有崩盤。

至於如何看待罷韓遊行人潮，韓陣營人士認為，挺韓人潮很明顯比罷韓人潮多，顯示出人民還是期待正面的選舉，挺韓遊行訴諸光榮、歡樂，但罷韓遊行就是罵人草包、罷免市長等，不受人民青睞。

韓陣營人士認為，依照規定，罷免市長要在市長任職滿一年之後，而且要在籍的高雄市民所做的法律動作，現在罷韓淪為民進黨的選舉操作，參加罷韓遊行的人也未必是符合罷韓資格的人。

韓陣營人士說，高雄造勢後，他們已經收到有不少支持者說，還沒有下高雄就有這麼多人，下一次一定要親自去台中場，預計接下來的場場造勢，人潮將會如滾雪球般，有更多人勇於表態支持、願意用行動力挺。

選戰倒數，韓國瑜接下來將分別在中、北、南部舉行大型造勢，29日將在台中造勢，選前黃金週則未定，目前明年1月4日可能在台南與前主席洪秀柱合體造勢，明年1月9日選前之夜的前一天則將回防北部在凱道造勢，1月10日選前之夜則固守高雄。（編輯：謝佳珍）1081221