綠：罷韓遊行點燃熱情 助總統選情立委八仙過海

由Wecare高雄等團體單位共同發起的「Wecare台灣大遊行」21日下午在南高雄地區登場，參與民眾擠滿街頭，透過實際行動表達對國民黨總統候選人韓國瑜的不滿。中央社記者董俊志攝 108年12月21日

由罷韓陣營所發起的Wecare台灣大遊行21日下午在南高雄地區登場，現場有民眾高舉「罷韓」標語，表達訴求。中央社記者董俊志攝 108年12月21日

（中央社記者郭建伸高雄21日電）罷韓遊行落幕，主辦單位宣布50萬人參與，「光復高雄」文宣旗幟飄揚在市區街道。立委分析，遊行像助燃劑，熱絡狀況可看出已點燃投票熱情，幫助民進黨總統選情，以及力拚高雄立委「八仙過海」。

2018年高雄市長選舉，國民黨總統候選人韓國瑜以53.86%得票率橫掃大多數行政區，民進黨籍的陳其邁僅獲44.79%得票，讓不少民進黨立委在今年初都擔憂是否能連任。

不過，近幾個月以來，爭取連任的總統蔡英文在各項媒體民調都領先，選情扭轉頹勢。

也參與罷韓遊行的民進黨立委趙天麟受訪表示，民眾對這場選舉早已決定投票方向，民調呈現大贏趨勢，但因為選情較單純，反而會讓人憂心民眾的投票意願，所以他認為這場遊行有點燃民眾熱情的效果。

趙天麟說，不管這次遊行人數是30萬人或50萬人，這場遊行就像助燃劑，點燃民眾投票拉票熱情，如同秀出自己的肌肉，「看到原來彼此真的這麼強」。

民進黨在2016年總統立委選舉大勝，蔡總統於高雄市得票約95萬餘票，高雄9席立委全壘打（下屆席次減為8席）。趙天麟認為，蔡總統明年在高雄的得票率很有可能突破2016大選得票。

民進黨立委許智傑表示，之前真的很擔心會有衝突，還好挺韓罷韓兩場遊行平和落幕，台灣民主值得慶賀。

許智傑說，罷韓遊行的人數顯然比挺韓遊行多，雖然韓國瑜的選情面臨崩盤，但挺韓遊行仍有助於凝聚韓陣營士氣，可以守住最後底線。

談及民進黨立委選情，許智傑說，雖然去年的選舉結果不理想，但他認為明年投票結果應該會不一樣，「相信可以繼續努力到八仙過海」。（編輯：黃瑞弘）1081221

「1221Wecare台灣大遊行」21日下午在南高雄地區登場，參與民眾沿途高舉各式反韓相關標語、道具等，表達罷韓訴求。中央社記者董俊志攝 108年12月21日