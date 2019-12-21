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罷韓挺韓同日遊行
罷韓、挺韓大遊行21日登場，「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」下午1時11分出發，在北高雄神農路、博愛二、三路、明誠二路、自由二路等舉行；「1221wecare台灣大遊行」下午1時30分出發，沿南高雄五福一、二、三、四路、公園二路等舉行。
罷韓挺韓同日遊行
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罷韓挺韓同日遊行6/13

尹立將遞交3萬份罷韓連署書 韓辦質疑是否有效

最新更新：2019/12/21 21:05
「Wecare高雄」發起人尹立（前右4）21日宣布，將在26日向中選會遞送第一階段罷韓3萬份連署書。圖為21日Wecare罷韓遊行，大批民眾在五福一路口集結齊呼口號，準備出發。中央社記者董俊志攝　108年12月21日
「Wecare高雄」發起人尹立（前右4）21日宣布，將在26日向中選會遞送第一階段罷韓3萬份連署書。圖為21日Wecare罷韓遊行，大批民眾在五福一路口集結齊呼口號，準備出發。中央社記者董俊志攝　108年12月21日

（中央社記者余祥台北21日電）「Wecare高雄」發起人尹立今天宣布將在26日向中選會遞送第一階段罷韓連署書3萬份。國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室質疑這3萬份連署書是否有效，並呼籲民進黨不要只會政治操弄。

挺韓、罷韓遊行今天在高雄拚場，「Wecare高雄」發起人尹立等「罷韓四君子」向遊行民眾鞠躬致意，同時宣布將向中選會遞送第一階段高雄人罷韓連署書3萬份，正式進入罷韓程序。

韓國瑜競選辦公室晚間表示，根據選罷法規定，公職人員就職滿一年，才能進行罷免，應該要先了解提前連署是否違法，中選會卻放任不管；這3萬份的連署書是否有效，他們非常質疑，民進黨不要治國無方，只會政治操弄。

公職人員選舉罷免法規定，公職人員的罷免，得由原選舉區選舉人向選舉委員會提出罷免案，但就職未滿一年者，不得罷免。罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，即為通過。

根據去年高雄市長選舉人數228萬餘人推估，同意罷免韓國瑜票數要有約57萬餘票，罷免案才算通過。（編輯：謝佳珍）1081221

「1221WeCare台灣大遊行」21日下午在高雄登場，主辦單位Wecare高雄發起人尹立等人在終點舞台向民眾鞠躬致意，並宣布參與民眾達50萬人，從高空俯瞰，現場萬頭攢動。（Wecare高雄提供）中央社　108年12月21日
「1221WeCare台灣大遊行」21日下午在高雄登場，主辦單位Wecare高雄發起人尹立等人在終點舞台向民眾鞠躬致意，並宣布參與民眾達50萬人，從高空俯瞰，現場萬頭攢動。（Wecare高雄提供）中央社　108年12月21日
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