尹立將遞交3萬份罷韓連署書 韓辦質疑是否有效

「Wecare高雄」發起人尹立（前右4）21日宣布，將在26日向中選會遞送第一階段罷韓3萬份連署書。圖為21日Wecare罷韓遊行，大批民眾在五福一路口集結齊呼口號，準備出發。中央社記者董俊志攝 108年12月21日

（中央社記者余祥台北21日電）「Wecare高雄」發起人尹立今天宣布將在26日向中選會遞送第一階段罷韓連署書3萬份。國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室質疑這3萬份連署書是否有效，並呼籲民進黨不要只會政治操弄。

挺韓、罷韓遊行今天在高雄拚場，「Wecare高雄」發起人尹立等「罷韓四君子」向遊行民眾鞠躬致意，同時宣布將向中選會遞送第一階段高雄人罷韓連署書3萬份，正式進入罷韓程序。

韓國瑜競選辦公室晚間表示，根據選罷法規定，公職人員就職滿一年，才能進行罷免，應該要先了解提前連署是否違法，中選會卻放任不管；這3萬份的連署書是否有效，他們非常質疑，民進黨不要治國無方，只會政治操弄。

公職人員選舉罷免法規定，公職人員的罷免，得由原選舉區選舉人向選舉委員會提出罷免案，但就職未滿一年者，不得罷免。罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，即為通過。

根據去年高雄市長選舉人數228萬餘人推估，同意罷免韓國瑜票數要有約57萬餘票，罷免案才算通過。（編輯：謝佳珍）1081221