Wecare罷韓鏡球榮耀高雄 挺韓遊行如國旗趴

「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」21日下午在北高雄登場，國民黨總統候選人韓國瑜支持民眾在凹仔底公園集結，並拍照留念。中央社記者張皓安攝 108年12月21日

（中央社記者王淑芬高雄21日電）今天高雄「1221Wecare台灣大遊行」罷韓活動亮點是在終點將升起一顆直徑約5公尺的「鏡球」；挺韓活動部分，集結凹子底公園的韓粉國旗裝及汽球出籠，現場有如國旗趴。

罷韓、挺韓大遊行今天登場，高市府在高市警察局10樓開設應變中心，由相關局處進駐。副市長李四川說，各路口監視畫面都會顯示在應變中心，交通局、捷運局也會掌握活動狀況。因應這2場大遊行，高雄市警局已進行多次模擬演練，市府也開過3次應變會議，他呼籲雙方民眾以理性訴求，讓遊行和平落幕。

韓國瑜陣營舉辦的「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」下午在北高雄登場。不到中午來自各地的韓粉陸續集結凹子底公園，現場大小國旗、國旗裝及汽球紛紛出籠，公園周邊攤商也販賣國旗相關小物，賣飲料及熱食的攤商也插上國旗，現場有如國旗趴。

發起罷韓的Wecare高雄發起人尹立在活動終點接受聯訪指出，高雄昔日的光榮感在這一年已消失怠盡，市長落跑讓大家覺得很悶。主辦單位透過鏡球設計及大家響應一起找回高雄的光榮感；呼籲大家築起1221的綠色耶誕樹，也為台灣平安許願。而今天活動象徵「穿雲箭早掉海中」、「榮光照耀我高雄」。

至於這顆直徑5公尺的「鏡球」，經一晚測試，會在夜空中綻放絢麗光彩，這顆鏡球在今天遊行終點升到60公尺高，到時請大家用雷射筆或手機光束一起點亮鏡球、點亮「民主聖誕」，讓榮光再現高雄，祈願台灣平安。

大批參與罷韓遊行民眾上午9時多即陸續往集合地點集結，有人持罷韓標語，也有人戴草莓造型頭套十分吸睛，並在下車的高雄捷運文化中心站拍照，情緒都相當高興。先到的民眾在文化中心樹下休息養足精神準備出發，也有民眾搶購罷韓相關文創商品，在五福路和光華路口設置的販售商品區及攤位出現排隊人潮。（編輯：謝雅竹）1081221

國民黨總統候選人韓國瑜陣營舉辦的「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」21日在北高雄登場，大批支持者在凹子底公園集結準備出發，現場揮舞旗幟，旗海飄揚。中央社記者張皓安攝 108年12月21日