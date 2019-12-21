更多編輯台推薦新聞：
洛杉磯的洛杉磯道奇 看似廢話隊名T恤有典故
運動

洛杉磯的洛杉磯道奇 看似廢話隊名T恤有典故

罷韓挺韓遊行路線一次看 警政署：若有暴力立即逮捕現行犯
政治

罷韓挺韓遊行路線一次看 警政署：若有暴力立即逮捕現行犯

專題／人均GDP世界第2背後 澳門人渴望選擇的自由
兩岸

專題／人均GDP世界第2背後 澳門人渴望選擇的自由

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
罷韓挺韓同日遊行
罷韓、挺韓大遊行21日登場，「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」下午1時11分出發，在北高雄神農路、博愛二、三路、明誠二路、自由二路等舉行；「1221wecare台灣大遊行」下午1時30分出發，沿南高雄五福一、二、三、四路、公園二路等舉行。
罷韓挺韓同日遊行
新聞專題
罷韓挺韓同日遊行2/9

維安考量 韓國瑜未領軍挺韓大遊行【直播】

最新更新：2019/12/21 13:43
國民黨總統候選人韓國瑜陣營舉辦的「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」21日在北高雄登場，大批支持者在凹子底公園集結準備出發，現場揮舞旗幟，旗海飄揚。中央社記者張皓安攝　108年12月21日
國民黨總統候選人韓國瑜陣營舉辦的「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」21日在北高雄登場，大批支持者在凹子底公園集結準備出發，現場揮舞旗幟，旗海飄揚。中央社記者張皓安攝　108年12月21日

（中央社記者余祥高雄21日電）國民黨總統候選人韓國瑜原本規劃下午1時左右領軍挺韓大遊行，不過，韓陣營表示，稍早接到維安人員建議，由於現場人數比預期多，也接到相關情資，建議韓不要在一開始走入人群，韓尊重維安建議，將直接在下午2時45分至微笑公園舞台發表談話。

國民黨總統候選人韓國瑜陣營規劃的「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」在北高雄舉辦，活動下午1時11分自神農路凹子底公園集結出發，經博愛二路、明誠二路、自由二路轉到文自路微笑公園，路線長3.1公里，在終站有迎向2020勝利活動，預計3時30分結束。（編輯：紀淑芳）1081221

罷韓、挺韓大遊行21日登場，Wecare高雄等團體規劃在南高雄舉辦罷免高雄市長韓國瑜的「1221wecare台灣大遊行」，被視為挺韓的「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」則在北高雄舉辦。（中央社製圖）
罷韓、挺韓大遊行21日登場，Wecare高雄等團體規劃在南高雄舉辦罷免高雄市長韓國瑜的「1221wecare台灣大遊行」，被視為挺韓的「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」則在北高雄舉辦。（中央社製圖）
國民黨總統候選人韓國瑜陣營舉辦的「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」21日在北高雄登場，國民黨副總統候選人張善政（前中）到場，向現場支持者喊話。中央社記者張皓安攝　108年12月21日
國民黨總統候選人韓國瑜陣營舉辦的「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」21日在北高雄登場，國民黨副總統候選人張善政（前中）到場，向現場支持者喊話。中央社記者張皓安攝　108年12月21日
延伸閱讀
罷韓挺韓遊行 警政署長：若有暴力現行犯立即逮捕
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報