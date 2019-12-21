維安考量 韓國瑜未領軍挺韓大遊行【直播】

國民黨總統候選人韓國瑜陣營舉辦的「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」21日在北高雄登場，大批支持者在凹子底公園集結準備出發，現場揮舞旗幟，旗海飄揚。中央社記者張皓安攝 108年12月21日

（中央社記者余祥高雄21日電）國民黨總統候選人韓國瑜原本規劃下午1時左右領軍挺韓大遊行，不過，韓陣營表示，稍早接到維安人員建議，由於現場人數比預期多，也接到相關情資，建議韓不要在一開始走入人群，韓尊重維安建議，將直接在下午2時45分至微笑公園舞台發表談話。

國民黨總統候選人韓國瑜陣營規劃的「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」在北高雄舉辦，活動下午1時11分自神農路凹子底公園集結出發，經博愛二路、明誠二路、自由二路轉到文自路微笑公園，路線長3.1公里，在終站有迎向2020勝利活動，預計3時30分結束。（編輯：紀淑芳）1081221

罷韓、挺韓大遊行21日登場，Wecare高雄等團體規劃在南高雄舉辦罷免高雄市長韓國瑜的「1221wecare台灣大遊行」，被視為挺韓的「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」則在北高雄舉辦。（中央社製圖）