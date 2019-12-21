罷韓民眾熱情上路 高雄文化中心人潮爆滿【直播】

（中央社記者王淑芬高雄21日電）「1221Wecare台灣大遊行」今天下午1時在文化中心集結，所在的五福路擠滿罷韓群眾，不時喊出「光復高雄、守護台灣」，情緒沸騰，Wecare高雄發起人尹立估遊行民眾超過10萬人。

今天中午的高雄很炎熱，不少參加遊行的民眾全家總動員，洪先生住台南是上班族，他吆喝同事共9人一早從台南出發到高雄參加罷韓遊行。他批評高雄市長韓國瑜就是個「草包」，說話不算話，不適合當領導人。

還有來自路竹82歲的林姓阿伯騎機車載著太太前來，他說在台北的兒子要他們務必參加罷韓遊行「一起挺台灣」，老夫婦不辭辛勞騎了約1小時的機車來參加遊行。台北市議員苗博雅也南下參加遊行，他盼大家挺台灣守護民主。

在文化中心附近經營咖啡館的林姓老闆在店門口張貼「老闆要去參加罷韓遊行，下午4點半才營業」的告示。他表示，高雄市民沒有因為韓國瑜而發大財，他更不滿韓國瑜欺騙高雄人未履行市長承諾就落跑，決定暫停營業，全家參加罷韓遊行。

參加「1221Wecare台灣大遊行」的群眾自中午起集結，從民權路到和平路的五福二路上擠滿了人潮，民眾不畏豔陽，揮汗等候遊行出發，民眾不時的高喊「草包」、「韓國瑜下台」、「光復高雄」。

遊行民眾發揮巧思，有人穿著Wecare潮T、戴潮帽，有人將「光復高雄」貼紙貼在臉頰做標識，還有最吸睛的「踩紅媒」大隊，各有罷韓主題訴求，民眾以遊行一起展現公民運動。（編輯：謝雅竹）1081221

由Wecare高雄等團體在南高雄舉辦罷免高雄市長韓國瑜的「Wecare台灣大遊行」活動21日下午登場，大批民眾在集合地點集結，高舉標語表達訴求。中央社記者董俊志攝 108年12月21日

由Wecare高雄等團體在南高雄舉辦罷免高雄市長韓國瑜的「Wecare台灣大遊行」活動21日下午登場，遊行民眾在集合地點集結，手持罷韓標語。中央社記者董俊志攝 108年12月21日

「1221wecare台灣大遊行」21日下午正式登場，大批民眾在五福一路口集結，隨著領頭人群齊呼口號，準備出發。中央社記者董俊志攝 108年12月21日