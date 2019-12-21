挺韓遊行平和落幕 國政接力掀高潮

「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」21日下午在高雄登場，國民黨總統候選人韓國瑜（中左著白襯衫者）現身終點微笑公園，受到民眾熱情簇擁。中央社記者程啟峰高雄攝 108年12月21日

（中央社記者程啟峰高雄21日電）挺韓遊行今天平和落幕，遊行由國民黨副總統候選人張善政領軍出發，隊伍人龍沿途綿延數公里，旗海飄揚，國民黨總統候選人韓國瑜隨後現身終點答謝大家熱情相挺，掀起現場高潮。

「南方崛起高雄光榮大遊行」隊伍下午1時11分左右自高雄市神農路凹子底公園集結出發，途經博愛二路、明誠二路、自由二路轉到文自路微笑公園，全長3.1公里。主辦單位宣稱遊行人數逾35萬人。

韓國瑜原定與張善政領軍遊行，後來因維安考量臨時喊卡，改由張善政與韓國瑜全國競總主委朱立倫帶隊遊行，多名國民黨高雄市立委參選人到場共襄盛舉，遊行隊伍綿延數公里，現場旗海飄揚，形成長長「紅龍」，遊行民眾沿途「韓國瑜凍蒜」口號此起彼落，並高唱競選歌曲，場面壯觀熱烈。

韓國瑜約在下午2時45分登上終點舞台，受到大批民眾熱情支持，現場「韓國瑜凍蒜」聲浪高漲，韓國瑜當場高歌一曲「隱形的翅膀」答謝大家一路相挺，守護著他，不過，韓國瑜高歌時數度忘詞。

國民黨總統候選人韓國瑜陣營舉辦的「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」21日下午在北高雄登場，國民黨副總統候選人張善政（前排左3）、韓國瑜全國競選總部主委朱立倫（前排右4）都到場。中央社記者張皓安攝 108年12月21日

國民黨總統候選人韓國瑜（前右3）21日下午在「南方崛起高雄光榮週年慶大遊行」活動終點發表談話，韓國瑜表示，若當選將力求平衡南北發展，請民眾支持他。中央社記者張皓安攝 108年12月21日

包括國民黨副主席郝龍斌、鎮瀾宮董事長顏清標、朱立倫、治水專家李鴻源等到場力挺，並與8名高雄市立委參選人及屏東縣立委參選人葉壽山，互相拉抬聲勢。

韓國瑜表示，高雄各飯店觀光客住房爆滿，能見度大幅提升的程度，都是百年來罕見，高雄市府團隊也全力以赴，表現可圈可點。

韓國瑜籲請大家給國民黨機會，明年1月11日票投韓國瑜，並讓國民黨立委席次過半，一起擦亮中華民國招牌，最後並與現場民眾高呼「中華民國萬歲」。

韓國瑜現身終點微笑公園，現場民眾蜂湧而出，爭相與韓國瑜握手，場面熱烈。

挺韓遊行散場後，左營高鐵站、高雄火車站、高雄捷運巨蛋站及美麗島站等車站，紛紛湧現遊行散場人潮，警方如臨大敵，加強派員警戒，截至傍晚6時並未傳出任何衝突。（編輯：陳俊碩）1081221