挺韓遊行落幕 韓國瑜高歌再喊中華民國萬歲

國民黨總統候選人韓國瑜（前右3）21日下午在「南方崛起高雄光榮週年慶大遊行」活動終點發表談話，韓國瑜表示，若當選將力求平衡南北發展，請民眾支持他。中央社記者張皓安攝 108年12月21日

（中央社記者余祥高雄21日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天重回主戰場高雄，出席挺韓大遊行，提出四大承諾，包括建立清廉政府、找適當人才、確立台灣安全人民有錢的國家方向、苦民所苦；更將重視南北平衡，帶動中台灣發展。

韓國瑜陣營規劃的「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」在北高雄舉辦，群眾中午自神農路凹子底公園集結，由副總統候選人張善政、競總主委朱立倫領軍出發，經博愛二路、明誠二路、自由二路轉到文自路微笑公園，路線長3.1公里，在終站舉行迎向2020勝利活動，沿途旗海飄揚，主辦單位估計有35萬人參加遊行。

韓國瑜原訂領軍全程遊行，不過韓陣營表示因維安考量，韓因此並未與群眾一起遊行。

韓國瑜約在下午2時45分抵達終點舞台發表談話，受到民眾熱情支持，不斷高喊「韓國瑜凍蒜」，韓國瑜發表談話，並高喊「中華民國萬歲」。

朱立倫、國民黨副主席郝龍斌、前立委顏清標都到場力挺，國民黨8位高雄立委參選人也出席，拉抬聲勢。

韓國瑜先唱了一首「隱形的翅膀」歌曲，感謝支持者一路做他隱形的翅膀保護、支持他。

對臨時不參加遊行，韓國瑜會後接受媒體聯訪時說，主要是因為人實在太多，擔心會有推擠，造成群眾安全的問題，因此才在終點微笑公園與大家談話。

「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」21日下午在北高雄登場，大批挺韓民眾現身響應，街頭擠滿遊行人潮。中央社記者張皓安攝 108年12月21日

挺韓陣營21日下午在北高雄地區發起「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」，吸引大批支持國民黨總統候選人韓國瑜的民眾參與，眾人手持國旗熱情揮舞，一路遊行前往微笑公園。中央社記者張皓安攝 108年12月21日

韓國瑜致詞時表示，若明年能當選總統，未來中華民國的發展，一定會南北平衡、帶動中台灣，不能像過去幾十年都是重北輕南，在高雄當過市長的人拍拍屁股就走了，高雄市全國負債最高，每個高雄市民一出生背負新台幣8萬多元負債，對高雄人不公平。

韓國瑜並提四大保證，第一、一定建立清廉有效率的政府，若沒有清廉，政府內充滿貪官污吏，台灣要怎麼發展，他也奉勸若想賺錢應去經商，願為人民打拚再從政。

第二，將確立中華民國當前最需要的目標「台灣安全，人民有錢」；第三，幫政府找有幹勁的人才，讓他們全力發揮，為人民服務；第四、當總統一定苦民所苦。

韓國瑜也重提，當選總統，一定會選出好的行政院長，為人民服務；也一定恢復特偵組，專門法辦不法的總統、院長、部長。

韓國瑜全國競總主委朱立倫致詞時表示，選舉是理性、快樂、正面的，但民進黨作為執政黨，不敢大聲說出自己做的好，只靠負面選舉，抹黑、抹黃的攻擊；他們今天是用快樂的心情，為所愛的中華民國團結在一起，呼籲大家支持韓國瑜、讓國民黨立委過半。

至於韓國瑜競選副總幹事周錫瑋稱恐有兩顆子彈危及韓國瑜和總統蔡英文，韓國瑜會後聯訪時說，他對維安、警察有信心，也對民主政治有信心，在安全這一塊他不會太擔心。（編輯：林興盟）1081221

「1221南方崛起高雄光榮週年慶大遊行」21日下午在北高雄登場，國民黨總統候選人韓國瑜（前右2）未隨隊遊行，改於終點站微笑公園發表演說。中央社記者張皓安攝 108年12月21日