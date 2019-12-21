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罷韓挺韓同日遊行
罷韓、挺韓大遊行21日登場，「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」下午1時11分出發，在北高雄神農路、博愛二、三路、明誠二路、自由二路等舉行；「1221wecare台灣大遊行」下午1時30分出發，沿南高雄五福一、二、三、四路、公園二路等道路舉行。
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罷韓挺韓同日遊行2/7

挺韓罷韓遊行尬場 高捷加密服務班距疏運

最新更新：2019/12/21 12:03
挺韓、罷韓遊行21日在高雄大車拚，預估雙方超過30萬人潮擁聚高雄。圖為上午捷運左營站湧入人潮。中央社記者張皓安攝　108年12月21日
挺韓、罷韓遊行21日在高雄大車拚，預估雙方超過30萬人潮擁聚高雄。圖為上午捷運左營站湧入人潮。中央社記者張皓安攝　108年12月21日

（中央社記者王淑芬高雄21日電）1221罷韓、挺韓遊行今天下午登場，為免龐大車流量進入市區，市府盤點8處捷運轉乘停車場，可停放逾4000輛的大、小客車停車位；高捷也配合加密服務班距為4到5分鐘疏運人潮。

配合大遊行，高雄捷運公司規劃自上午11時起，紅、橘線捷運將從原來6到8分的班距，縮短為4分至5分鐘，高捷車站也會調度人力疏導車站內乘車動線，直到活動人潮疏散。

1221罷韓、挺韓大遊行可能有超過30萬人自中午起湧進市區，警方呼籲民眾搭乘大眾運輸工具，也盤點出捷運端點的大型停車場共8處，可提供大客軍約853個車位、小客車約3600個車位，另有機車位約3600個。

警方指出，由於部分遊行路線周邊交通管制，民眾盡量利用捷運沿線停車場再轉乘大眾運輸進市區。警方提供大型停車場位置，包括捷運紅線都會公園站、凹子底站、舊高雄市議會站、捷運南岡山站、高鐵左營站、台鐵鳳山車站、捷運大寮站、小港機場站等。（編輯：孫承武）1081221

罷韓、挺韓大遊行21日登場，Wecare高雄等團體規劃在南高雄舉辦罷免高雄市長韓國瑜的「1221wecare台灣大遊行」，被視為挺韓的「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」則在北高雄舉辦。（中央社製圖）
罷韓、挺韓大遊行21日登場，Wecare高雄等團體規劃在南高雄舉辦罷免高雄市長韓國瑜的「1221wecare台灣大遊行」，被視為挺韓的「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」則在北高雄舉辦。（中央社製圖）

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