挺韓罷韓遊行尬場 高捷加密服務班距疏運

（中央社記者王淑芬高雄21日電）1221罷韓、挺韓遊行今天下午登場，為免龐大車流量進入市區，市府盤點8處捷運轉乘停車場，可停放逾4000輛的大、小客車停車位；高捷也配合加密服務班距為4到5分鐘疏運人潮。

配合大遊行，高雄捷運公司規劃自上午11時起，紅、橘線捷運將從原來6到8分的班距，縮短為4分至5分鐘，高捷車站也會調度人力疏導車站內乘車動線，直到活動人潮疏散。

1221罷韓、挺韓大遊行可能有超過30萬人自中午起湧進市區，警方呼籲民眾搭乘大眾運輸工具，也盤點出捷運端點的大型停車場共8處，可提供大客軍約853個車位、小客車約3600個車位，另有機車位約3600個。

警方指出，由於部分遊行路線周邊交通管制，民眾盡量利用捷運沿線停車場再轉乘大眾運輸進市區。警方提供大型停車場位置，包括捷運紅線都會公園站、凹子底站、舊高雄市議會站、捷運南岡山站、高鐵左營站、台鐵鳳山車站、捷運大寮站、小港機場站等。（編輯：孫承武）1081221