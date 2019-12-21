挺韓罷韓遊行登場 侯友宜：盼順利和平落幕

（中央社記者劉冠廷台北21日電）罷韓、挺韓大遊行今天登場，新北市長侯友宜表示，台灣經過幾十年來的民主自由發展，在遊行的分寸拿捏上，已有一定的規矩；希望大家因為民主的成熟，活動能順利和平落幕。

罷韓、挺韓大遊行今天登場，高雄警方嚴陣以待，曾擔任過警政署長的侯友宜，上午到台北市幫國民黨立委蔣萬安掃街拜票時，針對罷韓、挺韓大遊行，他說，警察永遠有一個不變的定律，就是保障合法、取締非法、制裁暴力。

侯友宜認為，台灣經過幾十年來的民主自由發展，大家在遊行的分寸拿捏上，都已有一定的規矩；相信不管是罷韓或是挺韓的人，都會自我約束，希望大家因為民主的成熟，活動都能夠順利和平的落幕。

媒體仍關心侯友宜與國民黨總統候選人韓國瑜之間的互動，由於韓國瑜明天會到新北市輔選，是否前往幫忙，侯友宜表示，他每天都在新北市，新北的12個立委，他有責任與義務，在市政工作外，都會全力輔選，明天他會跑許多的輔選行程，但也有許多市政重要行程，他會全力衝刺。

至於是否會與韓國瑜同台，侯友宜說，「他有他的時間，我有我的時間」，如果能夠碰在一起，那最好不過，若沒有也沒關係，大家分頭輔選，為立委參選人加油打氣。

談起為何會來幫忙蔣萬安，侯友宜說，蔣萬安是專業且認真的立委，他一定會來力挺，蔣萬安的選區，是他過去擔任警察時服務過的地方，也讓他感覺像是回到家一樣。

開始跨區輔選，是否是因為感到選情告急，侯友宜表示，選情從沒有一個人能有樂觀的條件，尤其現在的大環境，更要謹慎的面對，從悲觀來看，但樂觀的去衝刺，最後結果如何，是由民眾來做智慧的判斷。

蔣萬安則說，他完全認同侯友宜所說的，參與過選舉的都知道，一定要堅持到最後，選戰進入最後倒數，他們都是戰戰兢兢，沒有絲毫的鬆懈，因此，在最後時刻，就是全力衝刺，爭取每次與民眾互動的機會。（編輯：張均懋）1081221