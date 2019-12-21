沒回高雄遊行 陳菊：不希望罷韓的心聲被曲解
最新更新：2019/12/21 19:21
總統府秘書長陳菊（右）21日前往雲林縣，陪同民進黨雲林縣第1選區立委參選人蘇治芬（左）掃街拜票，籲請選民全力支持，讓民進黨國會順利過半。中央社記者蔡智明攝 108年12月21日
（中央社記者蔡智明雲林縣21日電）陳菊今天到嘉義與雲林，陪同民進黨立委參選人掃街，沒回高雄參加罷韓遊行。陳菊表示，目前她是總統府秘書長，不希望增加罷韓團體的困擾，造成他們的心聲被曲解。
總統府秘書長陳菊今天下午陪同民進黨的立委參選人車隊造勢，先到嘉義縣與第1選區立委參選人蔡易餘會合，再趕到雲林縣與第1選區立委參選人蘇治芬掃街。
陳菊接受媒體聯訪表示，罷韓的遊行是民間團體自動自發的，現階段她在總統府當秘書長，沒有參加遊行，是不希望增加他們的困擾，如果現身，可能造成多數市民的心聲被曲解。
陳菊說，她非常支持罷韓的市民，但不一定需要參與這場遊行，才能表達立場，她自己還有很多助選的行程要跑。
針對媒體提問，對韓國瑜當高雄市長的看法。陳菊表示，她在高雄當了12年的市長，瞭解市民的想法，如果韓市長的作為讓人民感動，今天就不會有那麼多不同的聲音。就她而言，前任市長對現任市長的施政，她不予評論。（編輯：陳俊碩）1081221