沒回高雄遊行 陳菊：不希望罷韓的心聲被曲解

（中央社記者蔡智明雲林縣21日電）陳菊今天到嘉義與雲林，陪同民進黨立委參選人掃街，沒回高雄參加罷韓遊行。陳菊表示，目前她是總統府秘書長，不希望增加罷韓團體的困擾，造成他們的心聲被曲解。

總統府秘書長陳菊今天下午陪同民進黨的立委參選人車隊造勢，先到嘉義縣與第1選區立委參選人蔡易餘會合，再趕到雲林縣與第1選區立委參選人蘇治芬掃街。

陳菊接受媒體聯訪表示，罷韓的遊行是民間團體自動自發的，現階段她在總統府當秘書長，沒有參加遊行，是不希望增加他們的困擾，如果現身，可能造成多數市民的心聲被曲解。

陳菊說，她非常支持罷韓的市民，但不一定需要參與這場遊行，才能表達立場，她自己還有很多助選的行程要跑。

針對媒體提問，對韓國瑜當高雄市長的看法。陳菊表示，她在高雄當了12年的市長，瞭解市民的想法，如果韓市長的作為讓人民感動，今天就不會有那麼多不同的聲音。就她而言，前任市長對現任市長的施政，她不予評論。（編輯：陳俊碩）1081221