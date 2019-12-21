挺韓罷韓遊行登場 尹立：兩場都盼韓離開高雄

（中央社記者郭建伸高雄21日電）罷韓大遊行今天登場，群眾在五福路上高喊「光復高雄，重返榮耀」、「韓國瑜下台」；文化中心前的五福路約400公尺，中午時民眾擠得水泄不通，原本可單線通車，但遊行前雙向車道都被人群占滿。

「1221Wecare台灣大遊行」今天下午1時30分登場，支持罷韓的群眾從上午就陸續前往出發地文化中心，文化中心前的五福路口從上午9時就陸續有人潮；許多民眾身穿黑衣或貼上「光復高雄」貼紙，並高舉「罷免韓國瑜」旗子與標語。

遊行共有9個大隊，包含Wecare大隊、台灣基進大隊、撐香港大隊、美麗島大隊、彩虹大隊、踩紅媒大隊、公民割草大隊、溜之大吉大隊及台灣大隊；政治人物多半集中在台灣大隊，包含民進黨立委賴瑞隆、趙天麟、劉世芳、許智傑、邱議瑩、周春米，以及高雄市議員陳致中等人都在台灣大隊。

Wecare高雄發起人尹立受訪時表示，遊行將從文化中心走到終點大勇路，會用理性、平和方式進行，雖然同時間有另外一場遊行，但他們的訴求都一樣，「都希望韓先生趕快離開高雄」，盼在這樣的期望之下不要產生任何衝突。

他說，雖然有另外立場的遊行，「有點在挑起對立，可是也讓高雄人更團結」，強調會有更多人走上街頭表達對高雄市長韓國瑜不滿。

尹立說，他是很好睡的人，但昨天晚上輾轉難眠，因為這次遊行不只是訴求，也承擔很多人的期望跟責任；他上午10時許到現場，明明12時才開始報到，但有人上午8、9時就到了，還有很多外縣市民眾自行到高雄，這些都是很大鼓勵，也覺得溫暖。

尹立指出，線上報名參與遊行的有好幾萬人，實際遊行人數還待估算，但因為去年辦過類似的遊行，當時就有7、8萬人，預估今天活動將會超過10萬人。

尹立也強調，過去Wecare遊行紀錄良好，大家都是快樂出門，平安回家；雖然國民黨立委蔣萬安曾說韓粉不理性，但韓粉還是同胞，希望兩場遊行各自表達訴求，結束後就能順利平和落幕。（編輯：林興盟）1081221