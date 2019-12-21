高雄兩大遊行登場 陳家欽：若有現行犯當場逮捕

（中央社記者陳朝福高雄21日電）罷韓、挺韓大遊行今天登場，高雄警方嚴陣以待，警政署長陳家欽上午至高雄市警察局指揮中心督陣，他強調，對於暴力現行犯，當場立即逮捕。

陳家欽接受媒體訪問表示，在遊行路線、捷運站、車廂、高鐵站、火車站，甚至國道的休息站都有加強戒備。希望今天這兩場集會大遊行活動能平安、平和結束。如果有人伺機滋事、破壞或從事暴力，除了有防制措施，也會嚴加制裁。

陳家欽重申，對於暴力現行犯，一定當場立即逮捕法辦。

對於這兩場大遊行，高雄警方共調度逾3000名警力維安，陳家欽說，高雄市警察局已進行演練，也很有經驗，至於捷運站、車廂、火車站、高鐵站等熱點，都有重兵部署，而鐵路警察局和保一、保四、保五也都有支援警力。

陳家欽也呼籲雙方負責人及申請集會遊行者，都有責任約束他們所號召的參與民眾守法、理性和安全做訴求，社會也希望祥和安居樂業，絕對拒絕暴力、痛斥暴力，因此，呼籲雙方負責人要負起社會責任。

「1221wecare台灣大遊行」活動於下午1時30分出發，沿南高雄五福一、二、三、四路、公園二路等道路舉行；「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」於下午1時11分出發，在北高雄神農路、博愛二、三路、明誠二路、自由二路等舉行，高雄市警察局交通大隊已提醒注意相關活動地點、路線及疏導管制措施。（編輯：謝雅竹）1081221