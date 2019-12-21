ＷeCare遊行綿延逾5公里 50萬群眾沸騰喊罷韓

由Wecare高雄等團體單位共同發起的「Wecare台灣大遊行」21日下午在南高雄地區登場，參與民眾擠滿街頭，透過實際行動表達對國民黨總統候選人韓國瑜的不滿。中央社記者董俊志攝 108年12月21日

（中央社記者王淑芬、郭建伸高雄21日電）「1221ＷeCare台灣大遊行」今天下午2時出發，沿路民眾不斷加入行列，遊行隊伍綿延5.5公里，群眾熱情沸騰，「光復高雄保衛台灣」、「草包下台」口號不斷，50萬人展現罷韓決心。

全長近4公里的遊行路程，遊行隊伍於下午近4時40許抵達終點，主辦單位「Ｗecare高雄」發起人尹立等「罷韓四君子」向遊行民眾鞠躬致意並宣布遊行民眾有50萬人，同時宣布將在1226向中選會遞送第一階段高雄人罷韓連署書3萬份，正式進入罷韓程序，現場民眾響起熱烈的掌聲並歡呼，掀起遊行終點的高潮。

由公民團體「Ｗecare高雄」、公民割草等共同發起罷韓「1221ＷeCare台灣大遊行」下午自文化中心集結出發，爆滿的人潮外溢到沿路的騎樓下，也有民眾沿著騎樓前進，致原本只封閉單向五福路的交通，臨時雙線封閉，全部提供遊行隊伍行進。

雖然高雄天氣炎熱，很多人全家總動員，更多的是年輕人，有的是同事相招，也有的是同學邀約罷韓遊行。

遊行沿線不時有民眾高喊「草包」，群眾就高舉手板附和「下台」，即使天氣炎熱大家不斷揮汗，一路上群眾情緒沸騰，「韓國瑜下台」的口號不斷，不管是遊行隊伍還是隊外群眾都熱情呼應。

高雄「1221Wecare台灣大遊行」罷韓活動21日下午登場，訴求「光復高雄、保衛台灣」，遊行隊伍齊力拉開巨型布條，傳達自身立場。中央社記者董俊志攝 108年12月21日

高雄「1221Wecare台灣大遊行」21日下午登場，主辦單位規劃在遊行終點升起一顆直徑約5公尺的「鏡球」，活動象徵「穿雲箭早掉海中」、「榮光照耀我高雄」。（Wecare提供）中央社記者王淑芬傳真 108年12月21日

領軍罷韓遊行的Wecare大隊打頭陣，遊行民眾還拉起長210公尺、寬12公尺的「光復高雄、保衛台灣」的遊行布條，從空中鳥瞰非常壯觀，由於沿路民眾陸續集結，主辦單位在下午2時40分喊出遊行人潮達30萬人。

在遊行群眾中以年輕面孔居多，洪先生住在台南，他說相約同學和同事一早從台南出發到高雄，9人堅定罷韓不辭辛勞一早就出發。

來自路竹的82歲林姓阿伯騎了一個小時的機車載老伴到高雄響應罷韓，他說「實在看不下去韓國瑜滿口謊言」。

龔博育是退休醫師，他約了10名志同道合的朋友，一早從搭乘高鐵南下參加罷韓遊行。他告訴中央社記者，明年是一場關鍵的選舉，「如果選錯人，下次台灣人就準備選特首了」。雖然年事已高，他說「也要善用剩餘價值守護台灣」。

遊行民眾有人持罷韓手搖旗，有人拿「光復台灣」手板，民眾自製標語「唬爛市長」、「下台」等標語都在表達對市長韓國瑜的不滿和抗議。

遊行隊伍由Wecare打頭陣，綁黑色頭帶的公民割草大隊也很搶眼，而最吸睛的隊伍莫過於「踩紅媒」大隊，還有時代力量市議員黃捷帶領的「彩虹大隊」、香港學生組長的「撐香港大隊」等，各個大隊都有清楚訴求。

遊行隊伍最後的「台灣隊」有立委趙天麟、賴瑞隆、劉世芳、許智傑、邱議瑩、周春米，另外還有勞動部長許銘春也現身在罷韓隊伍中，他們隨著遊行隊伍前進；今天的立委沒有旗幟、沒有選舉背心，更沒有凍蒜聲，大家用雙腳參加遊行，體現一場場公民運動。

主舞台區有一顆「鏡球」懸掛了「美麗島事件四十年」、「勿忘前人珍借民主」、「撐香港守護主權」、「光復高雄保衛台灣」等宣言。

活動最後以雷射光點亮直徑5公尺的「鏡球」為遊行活動平和落幕、圓滿順利劃下句點，象徵「榮光再現高雄、祈願台灣平安」。（編輯：陳俊碩）1081221

「1221wecare台灣大遊行」21日下午正式登場，這場遊行共分成7支隊伍，參與民眾高舉各式反韓相關標語、道具等，以行動表達立場。中央社記者董俊志攝 108年12月21日

大批民眾21日下午走上高雄街頭參與「1221Wecare台灣大遊行」，以各式道具標語傳達自身立場，也有人呼籲民眾2020年1月11日以選票表達心中想法。中央社記者董俊志攝 108年12月21日