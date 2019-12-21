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罷韓挺韓同日遊行
罷韓、挺韓大遊行21日登場，「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」下午1時11分出發，在北高雄神農路、博愛二、三路、明誠二路、自由二路等舉行；「1221wecare台灣大遊行」下午1時30分出發，沿南高雄五福一、二、三、四路、公園二路等舉行。
罷韓挺韓同日遊行
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罷韓挺韓同日遊行3/12

罷韓遊行隊伍遭大樓民眾潑水 警方追查

最新更新：2019/12/21 17:56

（中央社記者陳朝福高雄21日電）「Wecare高雄」等今天舉辦罷免高雄市長韓國瑜「1221Wecare台灣大遊行」時，某大樓有人向隊伍潑水，警方追查。遊行時，路旁一名男騎士停等紅燈時疑因心肌梗塞倒地，送醫急救。

「1221Wecare台灣大遊行」今天登場，參加遊行民眾相當多，隊伍一路沿高雄市五福路進行，於下午2時15分遊行至新興區五福一路140號附近時，某大樓有民眾從高處（樓層不詳）向遊行隊伍潑水。

警方獲報後，趕抵現場查訪時，有民眾表示目擊，警方據此，會同大樓保全公司人員協助調查及清查住戶，並以廣播提醒大樓住戶不得再有潑水行為。

警方指出，目前暫時無法追查出潑水者，但已調閱大樓內外監視器畫面追查，潑水行為已涉違反社會秩序維護法，將由轄區新興警分局偵辦。

另外，遊行隊伍於下午2時50分遊行至五福一路、民權路口時，路旁一名蔡姓男騎機車停等紅燈，疑因心肌梗塞倒地，現場民眾趕緊協處及報警，由消防局救護車送醫，院方施以葉克膜救治中。

遊行隊伍另行經五福三路、自強二路口時，空中突然飄下10多張紙張，引起遊行民眾及活動糾察人員注意，並通報警方，由警方追查中。（編輯：戴光育）1081221

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