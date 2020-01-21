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民團發起罷韓
「Wecare高雄」等公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜，2019年12月26日赴中選會送交第一階段罷韓提議書，依規定此罷免案將交給高雄市選委會接辦。中選會2020年1月17日表示，罷免案提議人已達法定提議人的人數2萬8560人。
民團發起罷韓
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民團發起罷韓2/13

罷韓來勢洶洶 陳其邁：解鈴還需繫鈴人

最新更新：2020/01/21 19:15

（中央社記者程啟峰、張榮祥高雄21日電）罷韓行動來勢洶洶，行政院副院長陳其邁今天表示，「解鈴還需繫鈴人」，高雄市長韓國瑜要好好面對不同的意見及結果。至於是否參與罷韓連署，陳其邁則避而不答。

春節將屆，陳其邁下午視察高雄港船舶進出港作業並慰勞執勤人員辛勞時，接受媒體訪問做上述表示。

媒體提問，罷韓行動持續進行，也是高雄人的陳其邁是否會連署，未來如罷韓成功，是否會有下一步的準備。陳其邁表示，現階段是要把行政院的工作做好，輔佐行政院長蘇貞昌全力落實總統蔡英文的競選承諾才是最重要的事情，其它的事都太遙遠了。

陳其邁又說，韓國瑜要自己面對不同民意的表達，當時韓要參選總統，很多市民覺得「落跑」不好，但韓仍聽不下去；韓還說，去年底罷韓遊行有48萬人躲在遊行隊伍「民主遮羞布」下面，那都是在刺激民眾的話。

陳其邁表示，「解鈴還需繫鈴人」韓國瑜要好好的面對不同的意見及結果。

面對媒體進一步追問是否參與罷韓連署，陳其邁避而未答，強調尊重市民的意見表達；他的工作還是在行政院，不管是推動中央政務或者是對高雄重大的建設，都要全力以赴。

陳其邁隨後轉往高雄國際機場，由高雄航空站、防疫、海關及航警等單位人員陪同實地視察機場國際線入境旅客檢疫作為，並勉問相關單位人員執勤辛勞。陳其邁指示，值此武漢肺炎疫情來勢洶洶，務必嚴加把關，加強防疫。

另外，陳其邁下午稍早視察位於台南市東區的高速公路局南區交控中心，了解春節假期高速公路的疏運計畫。他表示，南部有很多返鄉人潮，民眾也多利用高速公路和西濱快速道路作為南北交通運輸管道，希望用路人事前做好資訊準備，了解動向及流量，以加快回家的速度。（編輯：黃世雅）1090121

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