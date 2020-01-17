罷韓第一階段達標 韓國瑜：尊重民意全力拚市政

（中央社記者陳朝福高雄17日電）中央選舉委員會今天公布確認罷免高雄市長韓國瑜第一階段的提議已經達規定門檻。對此，韓國瑜回應，「全力拚市政、尊重民意的決定」。

韓國瑜是透過新聞局表示，「目前全力拚市政，對於罷免案尊重民意的決定」。

而近來媒體報導不少網友發文因為和父母家人因為選舉對象及支持者不同而遭到言語批評，甚至被斷了金援。韓國瑜今天晚上也在臉書（Facebook）發文以「停止撕裂，從關心家人開始」為題發文。

韓國瑜表示，選舉結束了，但卻聽到很多家庭因為這次總統大選支持不同候選人而失和的消息，「這件事情比知道我自己輸了還讓我難過」；他要對正在面臨家庭失和的家長以及年輕人說一些「心裡話」，盼可以為經歷選舉後的台灣社會帶來正向力量。

韓國瑜建議大家坐下來，跳脫政治思維，想想家人的愛與關心，再聽聽彼此的感受；也可以乾脆撇開政治話題，不在這些話題中打轉，回歸家庭生活，情緒是一時的，和家人一起過著馬照跑、舞照跳的日子，這才是生活。

韓國瑜說，愛與包容說且容易做卻難，如果每個家庭開始實踐這樣的價值，那台灣社會攜手向前進步的未來也近在咫尺。（編輯：謝雅竹）1090117