罷免案被指勞民傷財 尹立：韓請辭下台可省公帑

（中央社記者陳朝福高雄17日電）「Wecare高雄」等發起罷免高雄市長韓國瑜，高市府財政局長李樑堅今天指出，不希望「勞民傷財」。「Wecare高雄」發起人尹立表示，韓國瑜請辭下台就可省下公帑。

公民團體「Wecare高雄」、「公民割草」等發起罷免韓國瑜行動，相關罷韓案的第一階段提議書在去年底已提送中選會，下週可能公告進入第二階段連署。

媒體報導，指「情何以堪！罷韓若辦投票需8千萬可能動韓國瑜二備金」，高雄市府相關局處估計，設想一旦罷韓案成立要辦理罷韓投票（約需新台幣8000多萬元）、補選市長所需經費（約1億3000多萬元）共計2億多元經費要從何而來？

李樑堅接受中央社記者訪問對此表示，高市府團隊全力衝市政，希望獲得市民的支持及穩定社會，不希望「勞民傷財」，目前也沒有相關預算及彈性財源。

對於報導所指相關費用規模，李樑堅說，在沒有成案的前提下，他不了解相關經費的核算，且去年及今年都沒有相關項目預算編列。

尹立對此向中央社記者指出，選舉與罷免是憲法賦予的公民權，行政機關必須依法行政辦理，不能用財政理由不辦理，並用財政理由來綁架憲政，「這樣很誇張」。

尹立表示，很簡單，「如果韓國瑜請辭下台，就可省下這筆錢，也不會勞民傷財」。

高雄市選委會指出，全案若成立，相關選務投票等作業，因涉及全高雄市放假或只有公民放假等事宜，這須由中選會決定。（編輯：戴光育）1090117