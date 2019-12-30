藍營控罷韓為自己發財 尹立：一路抹黑奮戰到底

國民黨台北市議員張斯綱30日表示，Wecare高雄發起人尹立（右2）過去參與高雄市文化局19個標案，得標率百分百，尹立批評國民黨從高雄氣爆公共藝術、大港開唱案一路抹黑。圖為「Wecare高雄」等公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜，26日前往中選會遞交提議書。中央社記者張皓安攝 108年12月26日

（中央社記者王承中、王淑芬台北30日電）國民黨台北市議員張斯綱今天表示，Wecare高雄發起人尹立過去參與高雄市文化局19個標案，得標率百分百。發動罷韓看似為市民發聲，其實是盼民進黨重回高市府，自己才能發大財。

對於相關指控，尹立批評國民黨從高雄氣爆公共藝術、大港開唱案一路抹黑；現在青春設計節的評審是由設計師協會、全國性專業社團負責，那不是他的公司，他不當理事長也很多年了，呼籲對手不要扣帽子、抹黑，空口白話。

尹立指出，針對國民黨高雄市議員陳麗娜等人對大港開唱、氣爆公共藝術的抹黑栽贓，既已提告就請他們向法官說清楚；他盼國民黨陣營正視罷韓的浪潮，不要再污名化罷韓團體及罷韓遊行，他聲明會堅定罷韓並奮戰到最後一刻，直到罷免韓國瑜下台那一天。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新，以及台北市議員張斯綱、李明賢、國民黨高雄市第8選區立法委員參選人陳麗娜上午在國民黨召開「辯論會重點回應」及「北卡神、南尹立，神標一出手、標案都到手」記者會。

張斯綱表示，尹立在擔任中華民國設計師協會理事長期間，2008年到2013年在高雄市文化局只要參與投標，得標機率百分百，2013年轉任榮譽理事長後，得標機率仍是百分百，質疑當時的高市府是否有門神護航。尹立看似為高雄人發聲，目的就是希望民進黨繼續在高雄執政，因為趕走韓國瑜市政團隊，自己才能發大財。

李明賢指出，這19個標案金額達新台幣2400多萬元，有17個標案為限制性招標，18個標案投標廠商家數都只有中華民國設計師協會。而中華民國設計師協會參與標案都以高雄市文化局為主力，僅有除少數4案是其他部會，質疑前高雄市長陳菊主政的高市府、民進黨新潮流派系拿市府資源培養人員。

陳麗娜表示，尹立為陳菊愛將史哲一手拉拔，尹立在史哲擔任高雄市文化局長任內標案暢行無阻，17項標案沒有特殊原因，只是一般勞務採購就以限制性招標圖利尹立，顯示高市府完全被新潮流占據，市府資源、公家資源完全作為新潮流壯大自己的金庫。此項案件已送監察院，盼盡速調查完成。

針對昨天總統蔡英文在總統候選人電視辯論會中指韓國瑜沒有政策，鄭照新指出，韓國瑜在3場電視政見發表會一共提出24項政見，包括教育、經貿、國防、族群與醫療等，國政顧問團也多次說明，只有蔡總統聽不見、而不是韓國瑜沒有說。

王淺秋表示，韓國瑜多次說過未來將發展可以強化台灣的「六塊肌計畫」，北北基推動政治、教育、金融中心，桃竹苗發展科技、文創與農業，中台灣主打文化、教育、娛樂、運輸、製造中心，雲嘉南作為台灣糧倉，搭配台南的文化底蘊，高高屏是宗教、製造、觀光、旅遊中心，宜花東是觀光、休閒、旅遊、宗教觀光與影視製作。

對於蔡總統稱韓國瑜是中國網軍的「受益者」，鄭照新表示，目前都沒有發現任何中國網軍，反倒是卡神楊蕙如被檢察官認證，蔡總統昨天提到民進黨立委邱議瑩是網軍霸凌的受害者，更是莫名其妙，邱議瑩堅持不對「老婆陪睡說」道歉，才引發網友憤怒。蔡總統拿邱議瑩舉例，恐怕是要提醒全國人民，民進黨對於性別議題相當不尊重，污衊網友是「中國網軍」顯然也是政治操作。（編輯：蘇志宗）1081230