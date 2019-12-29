蔡韓宋舌戰攻防150分鐘 韓罵媒體成焦點

（中央社記者葉素萍台北29日電）2020總統大選唯一一場電視辯論會今天登場，總統蔡英文、高雄市長韓國瑜、親民黨主席宋楚瑜三位候選人，延續前三場政見會砲火，針對兩岸、網軍等議題攻防150分鐘，尤其韓國瑜一路猛攻，砲火波及蘋果日報等三家媒體，成為最搶鏡焦點。

2020總統大選唯一一場電視辯論會下午登場，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜3人首度同台辯論，直球對決；辯論會分為4個階段，除申論和結論，重頭戲媒體提問及交互詰問，總共150分鐘。

韓國瑜在申論階段就火力大開，他說，蔡總統、民進黨口口聲聲愛台灣、愛主權，但他發現最大的賣台集團居然是民進黨；蔡總統用4個欺騙，分別是欺騙台獨份子、欺騙中國共產黨、欺騙香港人及欺騙台灣人。

韓國瑜日前在「博恩夜夜秀」，邀請主持人一起比賽「用膝蓋走路」。蔡總統酸韓，「人民關心的不是總統會不會用膝蓋走路，人民關心的是總統會不會遇到中國，膝蓋就挺不住」；她也批評韓國瑜被問到哪個國家最危害台灣安全時，總是支支吾吾，「我告訴你，那個國家就是中國」。

2020總統大選電視辯論會29日下午2時在公視登場，辯論會共分4階段，第1階段由各總統候選人申論8分鐘，順序經抽籤決定，依序為國民黨韓國瑜（左起）、親民黨宋楚瑜、民進黨蔡英文。中央社記者裴禛攝 108年12月29日

宋楚瑜則在申論表示，台灣要靠結合智慧一起奮鬥，而不是只問藍綠，讓藍綠成為「爛兄爛弟」；他也再批民進黨推反滲透法，程序正義比實質正義重要；「不把權力關進籠子，人民就要小心權力將人民關進牢籠」。

在媒體提問階段，蘋果日報副總編輯蔡日雲提問韓國瑜個人與「新莊王小姐」的金錢往來；韓國瑜大罵，蘋果日報問他的私生活「沒水準」，呼籲民眾要唾棄它，「知識分子、這些記者，良心被狗吃掉了」。他並指控民進黨收買台灣90%的媒體，還建立網軍。

韓國瑜也點名三立電視，若要接受三立採訪，必須請電視台先改名字，改成「兩立」，因為缺乏良心，剩下的「兩立」則是抹黑與造謠。

中央社總編輯陳正杰問韓國瑜，如何說服選民，如果成為台灣的總統，在這樣的情況下不必在主權、自由、民主做出讓步。韓國瑜說，提出的問題把台灣狹窄化、很可憐，用意識形態把自己綁起來了。

第15任總統副總統選舉總統候選人公辦電視辯論會29日下午在公視登場，國民黨候選人韓國瑜（左）、親民黨候選人宋楚瑜（中）、民進黨候選人蔡英文（右）出席，3人先禮後兵，正式辯論前互相握手致意。中央社記者裴禛攝 108年12月29日

辯論第三階段，是這場大選唯一一次三位候選人同台交叉詰問，每一位候選人有3次機會可以主動發問另2位候選人，總共9個回合，蔡韓宋延續政見會砲火，從兩岸、網軍、貪腐、民進黨派系等議題，一路攻防。

韓國瑜與宋楚瑜針對派系問題，向蔡總統提出質疑。蔡總統則說，她不濫權，但被講成架空，她為所當為，但被說成是威權的總統，批評她的人，應該想一下這兩件事的矛盾。

針對網軍議題，韓國瑜在交叉詰問時引用台北市長柯文哲的話批評，民進黨治理國家，「有進步的只有網軍。」蔡總統回應，臉書已刪除了涉嫌散布不實資訊、支持韓國瑜的社團，「這才是國際認證的網軍。」

蔡總統在今天的辯論訴求主權議題，她強調自己不是一個很有趣的人，不會慷慨激昂，也沒有辦法隨時哽咽，更不會跪著走路製造娛樂效果，但她知道在做中華民國台灣總統時，必須挺直腰桿，在國家被威脅時，捍衛尊嚴。

韓國瑜則指出，他在這裡選總統，生在台灣，長在台灣，將來也會死在台灣，葬在台灣，他當然維護中華民國憲政體制，何怕之有，反而是民進黨灌輸了一大堆毒素，要亡國了、要被統一了。

影片來源：台灣公共電視 網路直播頻道 YouTube頻道

蔡總統在辯論會交叉詰問問韓國瑜，簽署「無色覺醒」願以開放態度討論兩岸人民統一的步驟與模式，不就等於承認台灣是中國一部分。韓國瑜回應，蔡總統在陸委會主委任內也說未來一個中國是台灣人唯一選項，是不是也在賣台。

宋楚瑜則表示，兩岸目前分治是走不同的路線，親民黨堅持自由民主的道路，遵守國父孫中山的民有、民治、民享的路線，主張天大地大、人民最大這個路線；什麼是兩岸之間交往的底線，就是任何現狀改變必須得到2300萬人民以民主方式共同決定。

蔡總統在結論時說，她不是一個很有趣的人，不會慷慨激昂，也沒有辦法隨時哽咽，更不會跪著走路製造娛樂效果，但她知道在做中華民國台灣總統時，必須挺直腰桿，在國家被威脅時，捍衛尊嚴。

韓國瑜則訴求當總統保證跟庶民在一起，前總統陳水扁敗在一個字「貪」，前總統馬英九則敗在一個字，軟弱的「軟」，蔡總統敗在一個字，架空的「空」，「2020年還要台大法律系的當總統嗎？不能換人嗎？」

宋楚瑜繼續打出「省長牌」、「經國牌」，強調台灣發展要加法、乘法，非除法、減法，並將人民利益放政黨前。身為政治人物腰桿要站得直，他沒有向中國要過一分錢，他的子女也沒有在中國經商、發展。（編輯：楊凱翔）1081229