評總統辯論會 橘營：宋99分蔡85分韓59分

（中央社記者王揚宇台北29日電）總統電視辯論會今天順利落幕，親民黨發言人張碩文就3位候選人的表現打分數，認為宋楚瑜有99分、蔡總統85分，韓國瑜則是59分，不過若以辯論會的戲劇效果來看，自己可能會給韓國瑜80分。

2020總統大選唯一一場電視辯論會下午登場，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜3人首度同台辯論，直球對決；辯論會分為4個階段，除申論和結論，重頭戲媒體提問及交互詰問，其中交叉詰問共進行9回合，每一位候選人有3次機會可以主動發問另2位候選人。

辯論後結束後，張碩文接受中央社記者訪問，評論這次辯論會蔡、韓、宋3人的整體表現。

張碩文認為，若以一個正統辯論會的遊戲規則來看，宋楚瑜是99分，而蔡總統對於遊戲規則的禮貌、是否有針對問題來回答等，她可以達到85分；如果以整個辯論過程來看，他可能只能給韓國瑜59分，不過如果以辯論會的戲劇效果，自己可能會給他80分。

張碩文也說，國家元首面對國防外交、兩岸還有國安議題，辯論會上應該要針對這些部分有條不紊、有順序的來做攻防，但他看不到韓國瑜有所謂的攻防跟對於總統職權的策略，有點執著在只打蔡總統這幾年的貪腐等，但無法明確舉例。

張碩文指出，宋楚瑜不管是針對問題題目及政策主張等，都有很清楚的表述，雖然韓國瑜想刻意把宋楚瑜邊緣化，但自己又無法提出一個完整問題的攻防論述，在辯論會裡面，看不到國民黨幫韓國瑜打團體戰的效果。

親民黨秘書長、立法院黨團總召李鴻鈞說，這是一場很難得的辯論會，大家應該要展現出高度，可惜韓國瑜與蔡總統用摸不著邊際的方式，互相攻擊，沒有在討論治國的細節，讓人覺得十分可惜。

李鴻鈞認為，從今天的辯論會以及前3場的政見會，宋楚瑜不斷呼籲百姓要看到總統候選人必須要有的高度，而且只要看過辯論會與政見會的人，就會清楚知道宋楚瑜是有能力可以做為領導者，如果看蔡總統和韓國瑜2人的辯論，讓人感覺有點像小學生在吵架。

經過今天的辯論會，是否會有助親民黨選情，李鴻鈞認為，當然希望藉由媒體報導，盡量讓百姓看到真實的一面，而且在第一場政見會結束後，網路上的投票聲量，哪位候選人表現最好，宋楚瑜排名第一。

李鴻鈞也希望，這3場總統政見發表會以及1場辯論會，如果還沒有看過的人，網路上都能找到相關影片，有興趣的民眾可上網搜尋，相信大家只要看完，高下立判，宋楚瑜表現的最好，「我們絕對有信心」。（編輯：蘇龍麒）1081229