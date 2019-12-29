電視辯論會 藍營：韓火力全開蔡無新意宋邊緣化

（中央社記者王承中台北29日電）2020總統大選電視辯論會今天登場，國民黨總統候選人韓國瑜競辦發言人鄭照新表示，韓國瑜今天火力全開，對形象有正面加分，也強化總統蔡英文的形象都是空的。國民黨立委曾銘宗說，韓國瑜侃侃而談，大幅去除草包形象。

2020總統大選唯一一場電視辯論會下午登場，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜3人首度同台辯論，直球對決。

鄭照新告訴中央社記者，韓國瑜今天火力全開，對於蔡總統的質疑都有回應，辯論一開始的破題非常精準，指民進黨表面做一套，私下做一套，證明芒果乾（亡國感）是民進黨用來欺騙選票的工具，讓主題圍繞在芒果乾上。

鄭照新指出，在跟媒體的互動上，韓國瑜今天的確是比較猛烈一點，但這也是凸顯長期以來部分媒體在報導總統大選都把焦點側重在個人的花絮、八卦，且澄清的效果有限，韓國瑜今天會有這樣的反應，也是在為自己抱不平，討一個公道。

鄭照新表示，經過三場的電視政見會跟今天的電視辯論會，韓陣營評估對韓國瑜的形象有正面加分，也強化蔡總統的形象是空的，讓蔡政府的謊言現形，目前評估雙方的選情已經拉到非常近的狀況。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，韓國瑜今天展現出真實的性情，主軸就是攻擊蔡政府施政不力及貪腐，也清楚的表達自己一定會捍衛主權，而且韓國瑜整場辯論下來，幾乎都沒有看稿，侃侃而談，大幅去除外界質疑韓國瑜草包、沒有內容的形象。

曾銘宗指出，反觀蔡總統則是都在看稿回應，只要不看稿，講話就不順暢，照理蔡總統有執政優勢，對於政策方面應會講得很順暢，但蔡總統從頭到尾沒有新的說法，看稿發言，對於回應韓國瑜的攻勢非常不利，而宋楚瑜則是被韓、蔡二人邊緣化。

國民黨立委林麗蟬表示，韓國瑜在這次辯論會中，還是用一貫的庶民角度，幫一般台灣民眾表達出對於蔡政府執政的不滿，但蔡總統也沒有多做回應，她認為三人都是在各自表述自己的意見，而宋楚瑜則是台風最穩，但因為主角是韓、蔡，所以宋的角色不明顯。

對於韓國瑜今天在辯論會上將砲口對準媒體，韓陣營幕僚指出，之前在幫韓國瑜準備辯論會時，從未給韓國於這樣的建議，今天突然看到韓國瑜這樣講，大家都很驚訝，因為事前都不知情。

不過也有韓陣營人士認為，在電視辯論會上公開與媒體交火很不妥，恐會引來韓國瑜是否要箝制新聞自由的疑慮，雖然韓國瑜此次參選被抹黑的十分嚴重，但是當下應該有更委婉的作法，就可以避免掉不必要的爭議。（編輯：蘇龍麒）1081229