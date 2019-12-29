蔡陣營評辯論會：蔡沉穩宋老練韓違反民主精神

（中央社記者陳俊華、葉素萍台北29日電）總統蔡英文陣營幕僚今天形容，總統電視辯論會，蔡總統表現「沉穩」，親民黨總統候選人宋楚瑜「老練」，國民黨總統候選人韓國瑜最大錯誤就是謾罵媒體，違反民主精神。

2020總統大選唯一一場電視辯論會下午登場，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜3人同台辯論，直球對決。

蔡英文競選總部發言人莊瑞雄說，3個人今天透過辯論，把原本的人格特質表現給全國民眾看；一個是社會草莽氣息展露無遺，一個是穩健的領導者，一個是四平八穩。選舉剩下十幾天要投票，尚未決定投票意願的人，看了這3個人的人格特質後，今天就可做出決定。

莊瑞雄說，蔡總統闡述政策，不卑不亢，面對炮火，蔡總統也不是吃素的，該回擊就回擊，韓國瑜也沒有討到便宜，只是多了舞台，讓韓國瑜盡情狂野發揮，只是到最後票房會有多少，等到1月11日就知道；韓國瑜激昂召喚韓粉支持者，但流失多少中間穩健的選民，「晚上算盤要好好打一打」。

蔡陣營幕僚評價，蔡總統表現「沉穩」，宋楚瑜「老練」，韓國瑜犯的最大錯誤就是謾罵媒體，違反民主精神，已經超過言論自由的界線，對韓國瑜的選情有負面影響。

民進黨立委李俊俋在臉書發文表示，總統政策辯論會整場下來，與前面3場的政見發表會差不多，他在現場觀察，3位候選人從談話中，都展現出自己平常的個性與風格。

李俊俋說，面對提問韓國瑜實問虛答、打高空，對於媒體提問的態度，暴露出對新聞自由、言論自由態度的藐視，從頭到尾沒提到任何政策；宋楚瑜則是薑是老的辣，從話題中展現自我，找到定位；蔡總統則是火力四射、說明政策，每個提問都能作為展現領導人的格局。

民進黨立委林靜儀向中央社記者表示，蔡總統維持一貫步調，過去在網路有一些謠言，在這幾次政見發表、辯論會都已清楚說明，表現也比較放得開；很多民眾看到辯論是這種狀況，都感到很無奈，「對手怎麼會這樣？」如果有「在民主制度軌道上」的對手，辯論應該會精彩一點。

林靜儀說，韓國瑜今天是「非常糟的表現」，在公開辯論場合羞辱媒體，還拿很多不符事實的東西來當做辯論的內容，國民黨身為泱泱大黨，過去也長年執政，推出這樣的總統候選人，「對台灣人民非常不尊重，滿悲哀的」。

她也說，宋楚瑜一直想要維持討論熱度，但這次遇到兩個非常極端的候選人，勢必被邊緣化一點，這點比較可惜；如果國民黨的候選人能進入政見層次，對國家比較好，但國民黨在前3場政見發表會上都在辱罵、批評，辦這些活動都動用很多資源，「滿不尊重選民」。（編輯：蘇龍麒）1081229